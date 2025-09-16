$41.230.05
10:17 • 5872 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 13632 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 10312 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 15981 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 19236 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 13003 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 27203 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22825 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 57543 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 66966 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Отсрочка для владельцев жилья, приютивших у себя ВПЛ: законопроект зарегистрирован в Раде

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Законопроект №14037 предоставляет отсрочку от мобилизации владельцам жилья, которые бесплатно размещают двух или более ВПЛ. Для получения отсрочки факт проживания ВПЛ должен быть оформлен нотариальным договором.

Отсрочка для владельцев жилья, приютивших у себя ВПЛ: законопроект зарегистрирован в Раде

Народный депутат Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий предоставление отсрочки для владельцев жилья, которые предоставляют его для постоянного или временного проживания двум или более гражданам Украины со статусом внутренне перемещенных лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона №14037.

Детали

Согласно законопроекту, военнообязанные, предоставляющие жилье на безвозмездной основе для постоянного или временного проживания двум или более гражданам Украины со статусом внутренне перемещенных лиц, могут иметь право на отсрочку.

Факт проживания ВПЛ в жилье должен оформляться договором нотариуса. ВПЛ должны ежемесячно подтверждать свой статус, если нет договора.

Также предлагается установить, что при наличии у военнообязанного документов (копий документов), подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, запрещено осуществлять мероприятия по оформлению призыва такого гражданина на военную службу (содержание в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, прохождение военно-врачебной комиссии и т.д.).

Если уполномоченные представители ТЦК и СП при оформлении отсрочки считают, что представленные военнообязанными документы не содержат достаточных оснований для предоставления отсрочки, об этом гражданина информируют письменно, с разъяснением причин отказа в оформлении отсрочки и исчерпывающим перечнем документов, которые необходимо предоставить для оформления соответствующей отсрочки.

Напомним

В мобильном приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка для еще одной категории населения. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
благотворительность
Верховная Рада