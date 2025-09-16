Отсрочка для владельцев жилья, приютивших у себя ВПЛ: законопроект зарегистрирован в Раде
Киев • УНН
Законопроект №14037 предоставляет отсрочку от мобилизации владельцам жилья, которые бесплатно размещают двух или более ВПЛ. Для получения отсрочки факт проживания ВПЛ должен быть оформлен нотариальным договором.
Народный депутат Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий предоставление отсрочки для владельцев жилья, которые предоставляют его для постоянного или временного проживания двум или более гражданам Украины со статусом внутренне перемещенных лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона №14037.
Детали
Согласно законопроекту, военнообязанные, предоставляющие жилье на безвозмездной основе для постоянного или временного проживания двум или более гражданам Украины со статусом внутренне перемещенных лиц, могут иметь право на отсрочку.
Факт проживания ВПЛ в жилье должен оформляться договором нотариуса. ВПЛ должны ежемесячно подтверждать свой статус, если нет договора.
Также предлагается установить, что при наличии у военнообязанного документов (копий документов), подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, запрещено осуществлять мероприятия по оформлению призыва такого гражданина на военную службу (содержание в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, прохождение военно-врачебной комиссии и т.д.).
Если уполномоченные представители ТЦК и СП при оформлении отсрочки считают, что представленные военнообязанными документы не содержат достаточных оснований для предоставления отсрочки, об этом гражданина информируют письменно, с разъяснением причин отказа в оформлении отсрочки и исчерпывающим перечнем документов, которые необходимо предоставить для оформления соответствующей отсрочки.
Напомним
В мобильном приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка для еще одной категории населения. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.