Швеція надасть Україні 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки
Київ • УНН
Швеція надасть Україні 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки до 2026 року. Це фінансування задовольнить щоденні потреби людей під час війни, включаючи критично важливі державні послуги.
Швеція надасть Україні 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки у розмірі 200 млн доларів впродовж 2026 року. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Швеція "з самого початку подавала приклад іншим країнам".
У серпні вона стала першою країною, яка надала 75 мільйонів доларів такої прямої бюджетної підтримки, а сьогодні вона підкріплює своє лідерство додатковим внеском
Він додав, що це фінансування "задовольнить щоденні потреби людей під час війни, включаючи критично важливі державні послуги, енергопостачання, охорону здоров'я, школи, пенсії та інші виплати".
Нагадаємо
На початку грудня стало відомо, що Швеція припинить допомогу Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії, щоб збільшити підтримку України до 10 мільярдів крон у 2026 року.
