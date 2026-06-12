Новые контракты, сроки службы, выплаты и автоматические переводы в армии - как в Украине трансформируют Силы обороны

Министерство обороны Украины запускает комплексную трансформацию военной службы. Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, трансформация предусматривает четкие сроки службы, справедливую оплату и гарантию отсрочки после завершения контракта, передает УНН.

По словам Федорова, в Украине начинают крупнейшую трансформацию военной службы в истории государства. Правительство сегодня приняло пакет постановлений, который запускает первый этап этой трансформации.

Что предусматривает первый этап:

🔹 Запускается новая контрактная система с понятными условиями и четкими сроками службы:

▪️пехотно-штурмовой контракт — на 14 месяцев для гражданских, на 10 месяцев для действующих военных и от 6 месяцев для военных, которые ранее уволились со службы;

▪️боевой контракт — на 24 месяца для пилотов БпЛА, операторов НРК, артиллеристов, специалистов РЭБ и других боевых специальностей;

▪️базовый контракт — на 24 месяца для других направлений службы с возможностью занимать тыловые должности.

🔹Каждый контракт имеет гарантированную отсрочку от 6 месяцев:

отсрочка начисляется в соответствии со сроками службы и временем, проведенным на боевых. Например, в пехотно-штурмовом контракте месяц на боевых «оплачивается» тремя месяцами отсрочки. Скажем, для пехотинца, служившего 10 месяцев, из которых 4 месяца был на боевых, — отсрочка составит полтора года. Также учитывается служба до подписания контрактов и до полномасштабного вторжения — за весь военный опыт предусмотрено время для отдыха;

человек подписывает контракт и понимает: где он служит, сколько служит, какая у него оплата и что будет после службы. Новый контракт смогут подписать как действующие военнослужащие, так и гражданские. Также те, кто уже проходит службу по контракту, смогут перейти на новые условия.

🔹 Запускаются самые большие в мире зарплаты для пехоты — в среднем около 300 тысяч гривен — это около 7 тысяч долларов в месяц. Максимум — 460 тысяч гривен. Потому что пехота сегодня — это самая сложная и рискованная работа в мире.

🔹Внедряют Mission Control для первой линии — чтобы в реальном времени видеть нагрузку на военных, пребывание на позициях, а также обеспечить справедливость боевых начислений.

🔹 Повышают минимальную заработную плату для военных в тылу до 30 тысяч гривен и впервые поднимают зарплату для командиров.

Для командиров боевых подразделений, их заместителей и начальников штабов выплаты вырастут вдвое, плюс боевые выплаты. Теперь командир корпуса сможет получать около 230 тысяч гривен в месяц.

🔹 Запускают автоматические переводы в пределах одного корпуса через Армия+ без лишней бюрократии.

Лучше дать человеку возможность сменить подразделение и оставить его в армии, чем потерять из-за отсутствия выбора. Бета-тест начнут в отдельных корпусах, а после масштабируют решение на все Силы обороны.

🔹Запускают fast track возвращения военных из СЗЧ непосредственно в топ-50+ самых эффективных боевых подразделений без БРЕЗов.

Задача — вернуть мотивированных военных в систему. Вернуться на службу можно онлайн через Армия+ или офлайн.

🔹Открывают рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных.

Цель — до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами.

Еще один ключевой вопрос. Справедливость для тех, кто дольше всех в Силах обороны и провел больше всего времени на боевых. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы — подчеркнул Федоров.

По словам министра, это только первый этап масштабной трансформации. Второй — комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации.