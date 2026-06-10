Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС

Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект (№15224) об изменениях в Государственный бюджет на 2026 год относительно увеличения расходов на безопасность и оборону, сообщили в среду в парламенте, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 242 народных депутата.

Документ увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, преимущественно за счет финансовой помощи (Ukraine Support Loan) от ЕС.

Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование из резервного фонда: в частности, 559,1 млн грн направят на нужды энергетического сектора.

Дополняется...