Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
Киев • УНН
Парламент принял изменения в бюджет-2026, увеличив расходы на безопасность и оборону на 1,56 трлн грн. Также выделено 559,1 млн грн на нужды энергетики.
Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект (№15224) об изменениях в Государственный бюджет на 2026 год относительно увеличения расходов на безопасность и оборону, сообщили в среду в парламенте, пишет УНН.
Детали
За проголосовали 242 народных депутата.
Документ увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, преимущественно за счет финансовой помощи (Ukraine Support Loan) от ЕС.
Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование из резервного фонда: в частности, 559,1 млн грн направят на нужды энергетического сектора.
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