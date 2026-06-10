$44.840.3351.900.54
ukenru
08:21 • 1172 просмотра
Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
9 июня, 17:43 • 17355 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 54886 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 45621 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 32777 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
9 июня, 13:40 • 29077 просмотра
Инфляция замедлилась до 8,2%. Фрукты подорожали больше всего, яйца - упали в цене Photo
9 июня, 11:18 • 22809 просмотра
ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - это коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат
9 июня, 10:55 • 25532 просмотра
Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ
9 июня, 10:37 • 22412 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo
Эксклюзив
9 июня, 09:53 • 21127 просмотра
Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2.2м/с
44%
750мм
Популярные новости
Россия потеряла один из спутников системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink9 июня, 22:56 • 7942 просмотра
В оккупированном Крыму россияне отменили ночное движение пассажирских поездов9 июня, 23:16 • 18988 просмотра
Индийский регистр судоходства исключил более 200 танкеров из-за санкций против РФ и Ирана10 июня, 00:17 • 10322 просмотра
Конгресс США впервые поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении войны с Ираном10 июня, 02:39 • 9410 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде06:09 • 7720 просмотра
публикации
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 54855 просмотра
Как жара влияет на здоровье: симптомы перегрева и советы врачейPhoto9 июня, 15:42 • 25733 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 45593 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым9 июня, 13:38 • 32547 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto9 июня, 12:07 • 32490 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Билл Гейтс
Джеффри Эпштейн
Камала Харрис
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде06:09 • 8060 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 20769 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 28669 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 64769 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 135006 просмотра
Актуальное
Техника
Boeing AH-64 Apache
Шахед-136
9К720 Искандер
Социальная сеть

Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Парламент принял изменения в бюджет-2026, увеличив расходы на безопасность и оборону на 1,56 трлн грн. Также выделено 559,1 млн грн на нужды энергетики.

Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС

Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект (№15224) об изменениях в Государственный бюджет на 2026 год относительно увеличения расходов на безопасность и оборону, сообщили в среду в парламенте, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 242 народных депутата.

Документ увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, преимущественно за счет финансовой помощи (Ukraine Support Loan) от ЕС.

Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование из резервного фонда: в частности, 559,1 млн грн направят на нужды энергетического сектора.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Законы
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина