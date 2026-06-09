Еврокомиссар по вопросам обороны снова предлагает создать новый оборонный союз с участием Украины

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс настаивает на превращении группы E5 в «неформальный Совет безопасности», чтобы дать старт созданию нового Европейского оборонного союза, призванного интегрировать Украину в европейскую архитектуру безопасности. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

План комиссара, обнародованный во вторник во время конференции в Центре Мартенса, предусматривает, что Европейская группа пяти стран — Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша — возьмет на себя ведущую роль в разработке концепции нового Европейского оборонного союза — пишет издание.

Отмечается, что предложение комиссара намеренно выходит за рамки ЕС, поскольку Кубилюс утверждает, что нынешние договоры не были разработаны для территориальной обороны Европы и не могут легко учитывать таких близких партнеров, как Великобритания, Норвегия или Украина.

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По его словам, межправительственная структура позволила бы заинтересованным странам двигаться быстрее, не дожидаясь изменения договоров или единогласного согласия среди всех 27 государств-членов. Кубилюс предусматривает порог для запуска проекта, отмечая, что «для запуска инициативы достаточно около 15 стран».

Украина играет центральную роль в этом плане — отмечает издание.

Кубилюс назвал ее вооруженные силы «самой сильной армией в Европе» и отметил, что ее боевой опыт и инновационная оборонная промышленность должны быть интегрированы в оборонный потенциал Европы уже сейчас, а не после многолетних переговоров о членстве в НАТО или ЕС.

Европе нужно, чтобы Украина стала намного сильнее. Не когда-нибудь в будущем, а именно сейчас — заявил Кубилюс.

Он добавил, что украинская армия и оборонная промышленность могут сыграть решающую роль в заполнении пробелов в оборонном потенциале, образовавшихся в результате сокращения присутствия США на континенте.

Членство будет оставаться открытым для партнеров, не входящих в ЕС. Кроме Украины, Великобритании и Норвегии, Кубилюс предположил, что будущими участниками могут стать, возможно, даже Турция или Канада.

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Напомним

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил заключить новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки ЕС к самостоятельной защите на фоне смещения стратегического внимания США к Индо-Тихоокеанскому региону.