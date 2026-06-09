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Еврокомиссар по вопросам обороны снова предлагает создать новый оборонный союз с участием Украины

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Кубилюс предлагает создать оборонный союз на базе E5 для быстрой интеграции Украины. Новая структура позволит укрепить безопасность Европы за пределами ЕС.

Еврокомиссар по вопросам обороны снова предлагает создать новый оборонный союз с участием Украины

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс настаивает на превращении группы E5 в «неформальный Совет безопасности», чтобы дать старт созданию нового Европейского оборонного союза, призванного интегрировать Украину в европейскую архитектуру безопасности. Об этом пишет Euractiv, передает УНН

План комиссара, обнародованный во вторник во время конференции в Центре Мартенса, предусматривает, что Европейская группа пяти стран — Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша — возьмет на себя ведущую роль в разработке концепции нового Европейского оборонного союза 

— пишет издание. 

Отмечается, что предложение комиссара намеренно выходит за рамки ЕС, поскольку Кубилюс утверждает, что нынешние договоры не были разработаны для территориальной обороны Европы и не могут легко учитывать таких близких партнеров, как Великобритания, Норвегия или Украина.

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По его словам, межправительственная структура позволила бы заинтересованным странам двигаться быстрее, не дожидаясь изменения договоров или единогласного согласия среди всех 27 государств-членов. Кубилюс предусматривает порог для запуска проекта, отмечая, что «для запуска инициативы достаточно около 15 стран».

Украина играет центральную роль в этом плане 

— отмечает издание. 

Кубилюс назвал ее вооруженные силы «самой сильной армией в Европе» и отметил, что ее боевой опыт и инновационная оборонная промышленность должны быть интегрированы в оборонный потенциал Европы уже сейчас, а не после многолетних переговоров о членстве в НАТО или ЕС.

Европе нужно, чтобы Украина стала намного сильнее. Не когда-нибудь в будущем, а именно сейчас 

— заявил Кубилюс. 

Он добавил, что украинская армия и оборонная промышленность могут сыграть решающую роль в заполнении пробелов в оборонном потенциале, образовавшихся в результате сокращения присутствия США на континенте.

Членство будет оставаться открытым для партнеров, не входящих в ЕС. Кроме Украины, Великобритании и Норвегии, Кубилюс предположил, что будущими участниками могут стать, возможно, даже Турция или Канада.

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Напомним 

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил заключить новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки ЕС к самостоятельной защите на фоне смещения стратегического внимания США к Индо-Тихоокеанскому региону. 

Павел Башинский

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