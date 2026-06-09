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Зеленский обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии работу над развитием европейской антибаллистики

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Зеленский обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии поставки ракет для ПВО. Приоритетом стало развитие европейской антибаллистической системы.

Зеленский обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии работу над развитием европейской антибаллистики

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Финляндии Александром Стуббом и Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Проинформировал о контактах на уровне лидеров в формате E3 – Украина и с американской стороной, передает УНН

Сейчас все наши партнеры отмечают, что позиции Украины на фронте значительно прочнее, а значит, и подходы в дипломатии, ради активизации которой сейчас работаем, должны исходить именно из этого. К сожалению, Россия пытается компенсировать свои огромные потери на поле боя ударами по нашим городам и общинам, гражданской инфраструктуре. Поэтому ракеты к ПВО – это наш постоянный приоритет. И мы обсудили, как привлечь дополнительные поставки для Украины уже сейчас, и работу над развитием европейской антибаллистики 

- сообщил Глава государства.

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Зеленский поблагодарил Алекса Стубба и Йонаса Стёре, народы Финляндии и Норвегии за надежную помощь и поддержку.

Ценим, что наши договоренности реализуются - резюмировал Глава государства.

Федоров и министр Норвегии договорились о ракетах Patriot и финансировании дронов05.06.26, 19:11 • 6726 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
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