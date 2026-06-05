Федоров и министр Норвегии договорились о ракетах Patriot и финансировании дронов
Киев • УНН
Федоров и министр обороны Норвегии обсудили поставки ракет Patriot и финансирование дронов. Приоритеты помощи согласованы перед встречей Рамштайн.
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел рабочий разговор с норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком перед личной встречей на заседании в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Как отметил Федоров, Украина и Норвегия синхронизировали приоритеты поддержки Украины и обсудили дальнейшие шаги оборонного сотрудничества.
Украина продолжает системно уничтожать врага во всех доменах войны: в небе, на земле и в экономике. Наша задача - сохранять этот темп, усиливать давление на россию и приближать справедливый мир
Также министры обсудили возможность быстрого направления дополнительного финансирования на нужды Сил обороны до поступления средств европейского кредита.
Среди приоритетных направлений:
- снаряды повышенной дальности в рамках Чешской
инициативы;
- ракеты для Patriot через механизм JUMPSTART;
- взносы в PURL;
- украинские дроны.
Также договорились продолжить координацию по развитию решений в сфере ПВО и антибаллистической защиты
Напомним
Министр обороны Украины Михаил Федоров пообщался с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед следующим заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").