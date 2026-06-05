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Федоров и министр Норвегии договорились о ракетах Patriot и финансировании дронов

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Федоров и министр обороны Норвегии обсудили поставки ракет Patriot и финансирование дронов. Приоритеты помощи согласованы перед встречей Рамштайн.

Федоров и министр Норвегии договорились о ракетах Patriot и финансировании дронов

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел рабочий разговор с норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком перед личной встречей на заседании в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Федоров, Украина и Норвегия синхронизировали приоритеты поддержки Украины и обсудили дальнейшие шаги оборонного сотрудничества.

Украина продолжает системно уничтожать врага во всех доменах войны: в небе, на земле и в экономике. Наша задача - сохранять этот темп, усиливать давление на россию и приближать справедливый мир

 - говорится в сообщении министра.

Также министры обсудили возможность быстрого направления дополнительного финансирования на нужды Сил обороны до поступления средств европейского кредита.

Среди приоритетных направлений:

  • снаряды повышенной дальности в рамках Чешской инициативы;
    • ракеты для Patriot через механизм JUMPSTART;
      • взносы в PURL;
        • украинские дроны.

          Также договорились продолжить координацию по развитию решений в сфере ПВО и антибаллистической защиты

          - добавил Федоров.

          Напомним

          Министр обороны Украины Михаил Федоров пообщался с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед следующим заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

          Евгений Устименко

          Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
          Война в Украине
          Марк Рютте
          Михаил Федоров
          НАТО
          MIM-104 Patriot
          Норвегия
          Украина