Финляндия конфисковала российские активы почти на 4 миллиона евро
Киев • УНН
Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало 3,7 млн евро российских взносов. Заявителем по делу выступила украинская компания Нафтогаз.
Финское Управление по взысканию долгов в этом году конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Из решения властей следует, что денежная сумма в размере около 3,7 млн евро, ставшая объектом временной конфискации, относится к программе приграничного сотрудничества ЕС. В ней Финляндия участвовала вместе с россией несколько лет назад. Программа была призвана поддерживать развитие в приграничных районах между странами.
Согласно разъяснению управления, россия успела выплатить свою долю в размере этих 3,7 млн евро до начала войны.
Деньги поступили в Министерство труда и экономического развития, однако проект был прекращен. Таким образом, выплаченные россией средства остались на балансе министерства.
Решение о конфискации действует до особого распоряжения. Конфискация гарантирует, что собственник не может продать или передать свое имущество.
С 2024 года Управление по взысканию долгов конфисковало российское имущество на сумму не менее 40 млн евро.
Заявителем выступила украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия. Конфискация связана с нападением россии на Украину.
