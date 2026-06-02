Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Финляндия конфисковала российские активы почти на 4 миллиона евро

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало 3,7 млн евро российских взносов. Заявителем по делу выступила украинская компания Нафтогаз.

Финское Управление по взысканию долгов в этом году конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Из решения властей следует, что денежная сумма в размере около 3,7 млн евро, ставшая объектом временной конфискации, относится к программе приграничного сотрудничества ЕС. В ней Финляндия участвовала вместе с россией несколько лет назад. Программа была призвана поддерживать развитие в приграничных районах между странами.

Согласно разъяснению управления, россия успела выплатить свою долю в размере этих 3,7 млн евро до начала войны.

Деньги поступили в Министерство труда и экономического развития, однако проект был прекращен. Таким образом, выплаченные россией средства остались на балансе министерства.

Решение о конфискации действует до особого распоряжения. Конфискация гарантирует, что собственник не может продать или передать свое имущество.

С 2024 года Управление по взысканию долгов конфисковало российское имущество на сумму не менее 40 млн евро.

Заявителем выступила украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия. Конфискация связана с нападением россии на Украину.

Ольга Розгон

