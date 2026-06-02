Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное заключение - Генпрокурор

$44.300.0351.600.04
ukenru
07:57 • 4692 просмотра
США ведут переговоры о расширении «ядерного зонтика» в Европе — FT
06:59 • 13236 просмотра
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto
05:30 • 29835 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 48366 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 48729 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 53906 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 45566 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 92018 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 52221 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 49015 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
34%
753мм
Популярные новости
В Киеве после массированной атаки зафиксированы многочисленные разрушения, под завалами одного из домов могут находиться люди — ГВА2 июня, 00:07 • 18532 просмотра
В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома2 июня, 00:40 • 33045 просмотра
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВАPhoto2 июня, 00:44 • 32568 просмотра
Киев затянуло едким дымом после массированной российской атакиVideo2 июня, 01:56 • 29286 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo04:25 • 25296 просмотра
публикации
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит05:30 • 29835 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 47488 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 48678 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 92018 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 80492 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Харьков
Франция
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне03:45 • 16546 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 35641 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 71768 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 66694 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 86574 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное заключение - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Генерал РФ Александр Лапин заочно приговорен к пожизненному заключению. Он руководил наступлением на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области в 2022 году.

Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное заключение - Генпрокурор

Пожизненное лишение свободы получил российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Один из российских генералов, руководивший попыткой захвата Киева, Черниговской и Сумской областей в первые недели полномасштабного вторжения, приговорен к пожизненному лишению свободы. Речь об Александре Лапине, генерал-полковнике вооруженных сил рф, бывшем командующем центральным военным округом рф

- написал Кравченко.

Именно этот генерал возглавлял российскую военную группировку "центр" и руководил наступлением с территории беларуси и рф в направлении Сумской, Черниговской, Киевской областей и столицы Украины Киева, указал Генпрокурор.

"Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны", - добавил он.

По словам Кравченко, "прокуроры доказали: в феврале-марте 2022 года этот генерал не был формальным командиром "на бумаге"". "Он непосредственно организовывал вторжение, планировал и координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины", - отметил он.

"Именно под его командованием российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей и продвигались к Киеву по левому берегу Днепра. Их целью был захват украинской столицы, органов государственной власти, военного управления и установление оккупационного контроля. За это получил справедливый приговор – пожизненное лишение свободы", - указал Кравченко.

По его словам, "поскольку военный преступник сейчас скрывается в рф, приговор вынесен заочно". Срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания. И я верю, что это произойдет.

"Это решение еще одно подтверждение: украинское правосудие устанавливает не только исполнителей, но и тех, кто планировал, организовывал и отдавал преступные приказы", - подчеркнул Кравченко.

Преступление, по его словам, удалось раскрыть благодаря совместной работе Офиса генерального прокурора и следователей Службы безопасности Украины.

"Каждый российский командир, пришедший с войной на нашу землю, должен осознать, что должность, звание или пребывание в россии не гарантируют безнаказанности. Ответственность за агрессию против Украины неизбежна. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Российскому генералу сообщено о подозрении за атаку рф на "Охматдет" - Генпрокурор Кравченко04.03.26, 10:39 • 5407 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Беларусь
Служба безопасности Украины
Киев