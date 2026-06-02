Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное заключение - Генпрокурор

Пожизненное лишение свободы получил российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Один из российских генералов, руководивший попыткой захвата Киева, Черниговской и Сумской областей в первые недели полномасштабного вторжения, приговорен к пожизненному лишению свободы. Речь об Александре Лапине, генерал-полковнике вооруженных сил рф, бывшем командующем центральным военным округом рф - написал Кравченко.

Именно этот генерал возглавлял российскую военную группировку "центр" и руководил наступлением с территории беларуси и рф в направлении Сумской, Черниговской, Киевской областей и столицы Украины Киева, указал Генпрокурор.

"Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны", - добавил он.

По словам Кравченко, "прокуроры доказали: в феврале-марте 2022 года этот генерал не был формальным командиром "на бумаге"". "Он непосредственно организовывал вторжение, планировал и координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины", - отметил он.

"Именно под его командованием российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей и продвигались к Киеву по левому берегу Днепра. Их целью был захват украинской столицы, органов государственной власти, военного управления и установление оккупационного контроля. За это получил справедливый приговор – пожизненное лишение свободы", - указал Кравченко.

По его словам, "поскольку военный преступник сейчас скрывается в рф, приговор вынесен заочно". Срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания. И я верю, что это произойдет.

"Это решение еще одно подтверждение: украинское правосудие устанавливает не только исполнителей, но и тех, кто планировал, организовывал и отдавал преступные приказы", - подчеркнул Кравченко.

Преступление, по его словам, удалось раскрыть благодаря совместной работе Офиса генерального прокурора и следователей Службы безопасности Украины.

"Каждый российский командир, пришедший с войной на нашу землю, должен осознать, что должность, звание или пребывание в россии не гарантируют безнаказанности. Ответственность за агрессию против Украины неизбежна. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

