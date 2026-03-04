$43.450.22
3 марта, 18:22
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Российскому генералу сообщено о подозрении за атаку рф на "Охматдет" - Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Сообщено о подозрении российскому генерал-майору за организацию ракетного удара по больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года. В результате атаки погибли два человека, 34 получили ранения, среди них 9 детей.

Российскому генералу сообщено о подозрении за атаку рф на "Охматдет" - Генпрокурор Кравченко

Генерал-майору вс рф сообщено о подозрении по факту атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве, сообщил в среду Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Установлен российский генерал-майор вооруженных сил рф, причастный к организации ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- сообщил Кравченко.

Детали

Как отметил Генпрокурор, "речь идет о бывшем первом заместителе командующего – начальнике штаба дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вс рф, который ныне занимает должность командующего дальней авиации государства-агрессора".

Как отметили в СБУ, "задокументированы новые военные преступления со стороны российского генерал-майора Сергея Кувалдина - командующего дальней авиации военно-воздушных сил рф".

"Выполняя приказы высшего политического и военного руководства рф, российский генерал-майор координировал действия подчиненных подразделений во время массированного ракетного обстрела территории Украины 8 июля 2024 года. По его приказу экипаж ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС осуществил пуск крылатой ракеты Х-101, которая около 10:45 попала в корпус детской больницы "Охматдет"", - указал Кравченко.

Ракеты этого типа, по его данным, программируются по заранее определенным координатам, "что свидетельствует о целенаправленном характере удара по гражданскому медицинскому учреждению".

Из-за атаки погибли молодая врач и дедушка одной пациентки. Ранения и травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 34 человека, среди которых 9 детей. На момент взрыва в больнице находилось более 600 детей. Помимо человеческих жертв, причинены масштабные разрушения корпусов и уничтожено медицинское оборудование, необходимое для оказания высокоспециализированной помощи детям.

"Это не единственный кровавый след в послужном списке российского генерала. Ранее ему уже было сообщено о подозрении за организацию ракетного обстрела Львова 4 сентября 2024 года. Тогда атака унесла жизни 8 человек, среди которых – члены семьи Базилевич (Ярина, Дарина, Эмилия и Евгения)", - указал Генпрокурор.

"Кинжалы" и Х-101 по объектам ЮНЕСКО: пятерым генералам рф объявили подозрения за удар по Львову11.11.25, 14:34 • 3051 просмотр

"Каждая разрушенная детская судьба, каждая отнятая жизнь наших людей, каждый изуродованный камень больницы – преступления, не имеющие срока давности. Мы помним каждое имя. Собранные доказательства должны стать основой будущих приговоров российским преступникам как в украинских, так и в международных судах", - подчеркнул Кравченко.

Юлия Шрамко

