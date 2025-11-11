"Кинжалы" и Х-101 по объектам ЮНЕСКО: пятерым генералам рф объявили подозрения за удар по Львову

Пятеро командиров армии рф подозреваются в нарушении законов и обычаев войны из-за ракетного обстрела исторического центра Львова, который расположен в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. российским оккупантам заочно объявлено о подозрении. Об этом информирует УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

В СБУ говорят, что доказательная база собрана на командование вооруженных группировок рф, которое причастно к ракетному удару по Львову в ночь на 4 сентября 2024 года. Тогда оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры, расположенной в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – "Ансамбль исторического центра г. Львов". По материалам дела, враг направил две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и одну крылатую – Х-101.

В частности, подозрения объявлены следующим должностным лицам армии РФ:

командующему дальней авиации военно-воздушных сил рф генерал-майору сергею кувалдину;

его первому заместителю сергею шевелю;

командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка олегу скитскому;

командиру 44-го отдельного авиационного полка специального назначения денису ахмадееву;

командиру 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии николаю варпаховичу.

По данным СБУ, командующий дальней авиации военно-воздушных сил рф генерал-майор сергей кувалдин осуществлял общее руководство вражеской атакой. К планированию ракетного удара он привлек своего первого заместителя полковника сергея шевеля.

Организовать атаку на гражданские объекты они поручили подразделениям российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которой командует генерал-майор николай варпахович. Далее он отдал приказ полковнику олегу скитскому – командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка РФ осуществить ракетный обстрел Львова.

Кроме этого, для воздушного удара по Львову оккупанты привлекли 44-й отдельный авиационный полк спецназначения под командованием еще одного российского полковника – дениса ахмадеева.

Сейчас следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения военных преступников рф к ответственности.

Напомним

Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении 5-м российским генералам и одному полковнику, которые командовали бомбардировкой школ и детских садов в Сумской области. Тогда погибли 15 гражданских, среди которых дети, еще пятеро получили ранения.