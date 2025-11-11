"Кинжалы" и Х-101 по объектам ЮНЕСКО: пятерым генералам рф объявили подозрения за удар по Львову

$41.960.02
ukenru
Эксклюзив
12:30 • 938 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 10726 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 17483 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 21220 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 25613 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 63506 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 75624 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103408 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 124453 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125959 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзивы
Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11 ноября, 03:08
Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали11 ноября, 03:42
В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракеты11 ноября, 04:09
День холостяка, День Независимости Польши и Международный день энергосбережения: что еще отмечают 11 ноября11 ноября, 04:30
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направлении07:02
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 938 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой10 ноября, 14:34
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты10 ноября, 13:36
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125959 просмотра
"Кинжалы" и Х-101 по объектам ЮНЕСКО: пятерым генералам рф объявили подозрения за удар по Львову

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Пятерым командирам армии рф заочно объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны из-за ракетного обстрела исторического центра Львова. Обстрел гражданской инфраструктуры, расположенной в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, произошел в ночь на 4 сентября 2024 года с применением ракет "Кинжал" и Х-101.

"Кинжалы" и Х-101 по объектам ЮНЕСКО: пятерым генералам рф объявили подозрения за удар по Львову

Пятеро командиров армии рф подозреваются в нарушении законов и обычаев войны из-за ракетного обстрела исторического центра Львова, который расположен в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. российским оккупантам заочно объявлено о подозрении. Об этом информирует УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

В СБУ говорят, что доказательная база собрана на командование вооруженных группировок рф, которое причастно к ракетному удару по Львову в ночь на 4 сентября 2024 года. Тогда оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры, расположенной в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – "Ансамбль исторического центра г. Львов". По материалам дела, враг направил две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и одну крылатую – Х-101.

В частности, подозрения объявлены следующим должностным лицам армии РФ:

  • командующему дальней авиации военно-воздушных сил рф генерал-майору сергею кувалдину;
    • его первому заместителю сергею шевелю;
      • командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка олегу скитскому;
        • командиру 44-го отдельного авиационного полка специального назначения денису ахмадееву;
          • командиру 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии николаю варпаховичу.

            По данным СБУ, командующий дальней авиации военно-воздушных сил рф генерал-майор сергей кувалдин осуществлял общее руководство вражеской атакой. К планированию ракетного удара он привлек своего первого заместителя полковника сергея шевеля.

            Организовать атаку на гражданские объекты они поручили подразделениям российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которой командует генерал-майор николай варпахович. Далее он отдал приказ полковнику олегу скитскому – командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка РФ осуществить ракетный обстрел Львова.

            Кроме этого, для воздушного удара по Львову оккупанты привлекли 44-й отдельный авиационный полк спецназначения под командованием еще одного российского полковника – дениса ахмадеева.

            Сейчас следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения военных преступников рф к ответственности.

            Напомним

            Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении 5-м российским генералам и одному полковнику, которые командовали бомбардировкой школ и детских садов в Сумской области. Тогда погибли 15 гражданских, среди которых дети, еще пятеро получили ранения.

            Лилия Подоляк

            Война в УкраинеКриминал и ЧП
            Война в Украине
            Сумская область
            ЮНЕСКО
            Служба безопасности Украины
            Х-47М2 "Кинжал"
            Львов