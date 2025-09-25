Командували бомбардуванням шкіл і дитсадків на Сумщині: СБУ повідомила про підозру 6 топ-офіцерам рф
Київ • УНН
П'ятьох російських генералів та одного полковника звинувачують у бомбардуванні шкіл та дитячих садків у Сумській області в 2022 році. Тоді загинули 15 цивільних, серед яких діти, ще п'ятеро отримали поранення.
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 5-м російським генералам і одному полковнику, які командували бомбардуванням шкіл і дитячих садків у Сумській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
Деталі
Впродовж 5-10 березня 2022 року окупанти завдали понад 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500 по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини - були зруйновані і пошкоджені житлові будинки, школа, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс.
Внаслідок бомбардувань загинули 15 цивільних жителів регіону, серед яких були і діти. Ще п’ять чоловік отримали поранення різного ступеню тяжкості. російські окупанти здійснювали удари з курської області, що межує з Сумщиною.
Наказ на атаку віддав командувач західного військового округу рф генерал-полковник олександр журавльов. Злочин він спланував разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом олексієм завізьоном.
Також до вчинення злочину причетні наступні російські військовослужбовці:
- командувач 6-ї армії ВПС і ППО західного військового округу росії (далі 6-а армія рф) генерал-лейтенант олег маковецький;
- начальник штабу - перший заступник командувача 6-ї армії рф генерал-лейтенант юрій подоплєлов;
- командувач 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії генерал-майор денис кульша;
- командир 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії полковник володимир федосєєв.
Всім шістьом фігурантам заочно оголошені підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- чч. 1, 2 ст. 438 (воєнні злочини, порушення законів та звичаїв війни).
Санкція статей передбачає найвищу міру покарання - довічне позбавлення волі.
