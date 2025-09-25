$41.410.03
48.660.14
10:41
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Командували бомбардуванням шкіл і дитсадків на Сумщині: СБУ повідомила про підозру 6 топ-офіцерам рф

Київ • УНН

 • 756 перегляди

П'ятьох російських генералів та одного полковника звинувачують у бомбардуванні шкіл та дитячих садків у Сумській області в 2022 році. Тоді загинули 15 цивільних, серед яких діти, ще п'ятеро отримали поранення.

Командували бомбардуванням шкіл і дитсадків на Сумщині: СБУ повідомила про підозру 6 топ-офіцерам рф

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 5-м російським генералам і одному полковнику, які командували бомбардуванням шкіл і дитячих садків у Сумській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Впродовж 5-10 березня 2022 року окупанти завдали понад 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500 по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини - були зруйновані і пошкоджені житлові будинки, школа, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс.

Внаслідок бомбардувань загинули 15 цивільних жителів регіону, серед яких були і діти. Ще п’ять чоловік отримали поранення різного ступеню тяжкості. російські окупанти здійснювали удари з курської області, що межує з Сумщиною.

Наказ на атаку віддав командувач західного військового округу рф генерал-полковник олександр журавльов. Злочин він спланував разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом олексієм завізьоном.

Також до вчинення злочину причетні наступні російські військовослужбовці:

  • командувач 6-ї армії ВПС і ППО західного військового округу росії (далі 6-а армія рф) генерал-лейтенант олег маковецький;
    • начальник штабу - перший заступник командувача 6-ї армії рф генерал-лейтенант юрій подоплєлов;
      • командувач 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії генерал-майор денис кульша;
        • командир 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії полковник володимир федосєєв.

          Всім шістьом фігурантам заочно оголошені підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України:

          • ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
            • чч. 1, 2 ст. 438 (воєнні злочини, порушення законів та звичаїв війни).

              Санкція статей передбачає найвищу міру покарання - довічне позбавлення волі.

              На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові24.09.25, 12:57 • 11341 перегляд

              Євген Устименко

              Війна в УкраїніКримінал та НП
              Державний кордон України
              Курська область
              Сумська область
              ФАБ-500
              Служба безпеки України