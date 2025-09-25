Командовали бомбардировкой школ и детских садов в Сумской области: СБУ сообщила о подозрении 6 топ-офицерам рф
Киев • УНН
Пятерых российских генералов и одного полковника обвиняют в бомбардировке школ и детских садов в Сумской области в 2022 году. Тогда погибли 15 гражданских, среди которых дети, еще пятеро получили ранения.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении 5 российским генералам и одному полковнику, которые командовали бомбардировками школ и детских садов в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подробности
В течение 5-10 марта 2022 года оккупанты нанесли более 20 ударов фугасными авиабомбами ФАБ-500 по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины - были разрушены и повреждены жилые дома, школа, детские ясли-сады и оздоровительный комплекс.
В результате бомбардировок погибли 15 мирных жителей региона, среди которых были и дети. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. российские оккупанты осуществляли удары из курской области, граничащей с Сумщиной.
Приказ на атаку отдал командующий западным военным округом рф генерал-полковник александр журавлев. Преступление он спланировал вместе со своим первым заместителем генерал-лейтенантом алексеем завизьоном.
Также к совершению преступления причастны следующие российские военнослужащие:
- командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа россии (далее 6-я армия РФ) генерал-лейтенант олег маковецкий;
- начальник штаба - первый заместитель командующего 6-й армией рф генерал-лейтенант юрий подоплелов;
- командующий 105-й смешанной авиационной дивизией 6-й армии генерал-майор денис кульша;
- командир 14-го истребительного авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии полковник владимир федосеев.
Всем шестерым фигурантам заочно объявлены подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- чч. 1, 2 ст. 438 (военные преступления, нарушение законов и обычаев войны).
Санкция статей предусматривает высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы.
В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военные24.09.2025, 12:57 • 11339 просмотров