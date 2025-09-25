Командовали бомбардировкой школ и детских садов в Сумской области: СБУ сообщила о подозрении 6 топ-офицерам рф

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении 5 российским генералам и одному полковнику, которые командовали бомбардировками школ и детских садов в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробности

В течение 5-10 марта 2022 года оккупанты нанесли более 20 ударов фугасными авиабомбами ФАБ-500 по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины - были разрушены и повреждены жилые дома, школа, детские ясли-сады и оздоровительный комплекс.

В результате бомбардировок погибли 15 мирных жителей региона, среди которых были и дети. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. российские оккупанты осуществляли удары из курской области, граничащей с Сумщиной.

Приказ на атаку отдал командующий западным военным округом рф генерал-полковник александр журавлев. Преступление он спланировал вместе со своим первым заместителем генерал-лейтенантом алексеем завизьоном.

Также к совершению преступления причастны следующие российские военнослужащие:

командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа россии (далее 6-я армия РФ) генерал-лейтенант олег маковецкий;

начальник штаба - первый заместитель командующего 6-й армией рф генерал-лейтенант юрий подоплелов;

командующий 105-й смешанной авиационной дивизией 6-й армии генерал-майор денис кульша;

командир 14-го истребительного авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии полковник владимир федосеев.

Всем шестерым фигурантам заочно объявлены подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

чч. 1, 2 ст. 438 (военные преступления, нарушение законов и обычаев войны).

Санкция статей предусматривает высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы.

В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военные