В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военные

Эксклюзив
08:38 • 7404 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 9514 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 12162 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 11645 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 24715 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 43041 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 34989 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32581 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 66470 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29477 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 21229 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 21706 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 26461 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 17545 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 18951 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 3164 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 7392 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 17591 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 26511 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 66465 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Великобритания
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 28738 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 89238 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 49551 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 64043 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 115674 просмотра
Фокс Ньюс
Шахед-136
МиГ-31
Хранитель
Еврофайтер Тайфун

В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военные

Киев • УНН

 • 998 просмотра

российские захватчики расстреляли семью гражданских в Шандриголово Донецкой области и захватили в заложники несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ребенка для прикрытия своих групп и продвижения на Лиманском направлении.

В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военные

В Шандриголово Донецкой области российские захватчики расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка. Об этом сообщает Третий армейский корпус ВСУ, пишет УНН.

В зоне ответственности Третьего армейского корпуса, в районе н.п. Шандриголово, оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ее для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении

- говорится в сообщении.

Из радиоперехватов стало известно: еще до начала штурма командир оккупантов с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".

Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы исключить ведение огня по ним.

Военное преступление в прямом эфире фиксируют подразделения корпуса. Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника.

Третий армейский корпус и СБУ подчеркивают: заблаговременная эвакуация из района боевых действий спасает от российских оккупантов.

ООН зафиксировала систематические нарушения прав человека российскими оккупантами в отношении гражданских - доклад23.09.25, 16:40 • 3062 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Донецкая область
Служба безопасности Украины