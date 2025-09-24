В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военные
Киев • УНН
российские захватчики расстреляли семью гражданских в Шандриголово Донецкой области и захватили в заложники несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ребенка для прикрытия своих групп и продвижения на Лиманском направлении.
В Шандриголово Донецкой области российские захватчики расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка. Об этом сообщает Третий армейский корпус ВСУ, пишет УНН.
В зоне ответственности Третьего армейского корпуса, в районе н.п. Шандриголово, оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ее для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении
Из радиоперехватов стало известно: еще до начала штурма командир оккупантов с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".
Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы исключить ведение огня по ним.
Военное преступление в прямом эфире фиксируют подразделения корпуса. Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника.
Третий армейский корпус и СБУ подчеркивают: заблаговременная эвакуация из района боевых действий спасает от российских оккупантов.
