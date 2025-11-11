"Кинджали" та Х-101 по об’єктах ЮНЕСКО: п’ятьом генералам рф оголосили підозри за удар по Львову
Київ • УНН
П'ятьом командирам армії РФ заочно оголошено підозру у порушенні законів і звичаїв війни через ракетний обстріл історичного центру Львова. Обстріл цивільної інфраструктури, розташованої в зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відбувся в ніч проти 4 вересня 2024 року із застосуванням ракет "Кинджал" та Х-101.
Деталі
В СБУ кажуть, що доказову базу зібрано на командування збройних угруповань рф, яке причетне до ракетного удару по Львову у ніч проти 4 вересня 2024 року. Тоді окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури, яка розташована у зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – "Ансамбль історичного центру м. Львів". За матеріалами справи, ворог спрямував дві аеробалістичні ракети "Кинджал" та одну крилату – Х-101.
Зокрема, підозри оголошено таким посадовцям армії рф:
- командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил рф генерал-майору сергію кувалдіну;
- його першому заступнику сергію шевелю;
- командиру 121-го важкого бомбардувального полку олегу скитському;
- командиру 44-го окремого авіаційного полку спеціального призначення денису ахмадєєву;
- командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії миколі варпаховичу.
За даними СБУ, командувач дальньої авіації військово-повітряних сил рф генерал-майор сергій кувалдін здійснював загальне керівництво ворожою атакою. До планування ракетного удару він залучив свого першого заступника полковника сергія шевеля.
Організувати атаку на цивільні об’єкти вони доручили підрозділам російської 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, якою командує генерал-майор микола варпахович. Далі він віддав наказ полковнику олегу скитському - командиру 121-го важкого бомбардувального полку рф здійснити ракетний обстріл Львова.
Окрім цього, для повітряного удару по Львову окупанти залучили 44-й окремий авіаційний полк спецпризначення під командуванням ще одного російського полковника - дениса ахмадєєва.
Наразі слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення воєнних злочинців рф до відповідальності.
Нагадаємо
Раніше СБУ заочно повідомила про підозру 5-м російським генералам і одному полковнику, які командували бомбардуванням шкіл і дитячих садків у Сумській області. Тоді загинули 15 цивільних, серед яких діти, ще п'ятеро отримали поранення.