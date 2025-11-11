"Кинджали" та Х-101 по об’єктах ЮНЕСКО: п’ятьом генералам рф оголосили підозри за удар по Львову

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10461 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26451 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34811 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52030 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33723 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50228 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41242 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52030 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45736 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50228 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41242 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5614 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29957 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35225 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60925 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136905 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

"Кинджали" та Х-101 по об’єктах ЮНЕСКО: п’ятьом генералам рф оголосили підозри за удар по Львову

Київ • УНН

 • 2212 перегляди

П'ятьом командирам армії РФ заочно оголошено підозру у порушенні законів і звичаїв війни через ракетний обстріл історичного центру Львова. Обстріл цивільної інфраструктури, розташованої в зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відбувся в ніч проти 4 вересня 2024 року із застосуванням ракет "Кинджал" та Х-101.

"Кинджали" та Х-101 по об’єктах ЮНЕСКО: п’ятьом генералам рф оголосили підозри за удар по Львову

П’ятеро командирів армії рф підозрюються у порушенні законів і звичаїв війни через ракетний обстріл історичного центру Львова, який розташований у зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. російським окупантам заочно оголошено про підозру. Про це інформує УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

В СБУ кажуть, що доказову базу зібрано на командування збройних угруповань рф, яке причетне до ракетного удару по Львову у ніч проти 4 вересня 2024 року. Тоді окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури, яка розташована у зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – "Ансамбль історичного центру м. Львів". За матеріалами справи, ворог спрямував дві аеробалістичні ракети "Кинджал" та одну крилату – Х-101.

Зокрема, підозри оголошено таким посадовцям армії рф:

  • командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил рф генерал-майору сергію кувалдіну;
    • його першому заступнику сергію шевелю;
      • командиру 121-го важкого бомбардувального полку олегу скитському;
        • командиру 44-го окремого авіаційного полку спеціального призначення денису ахмадєєву;
          • командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії миколі варпаховичу.

            За даними СБУ, командувач дальньої авіації військово-повітряних сил рф генерал-майор сергій кувалдін здійснював загальне керівництво ворожою атакою. До планування ракетного удару він залучив свого першого заступника полковника сергія шевеля.

            Організувати атаку на цивільні об’єкти вони доручили підрозділам російської 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, якою командує генерал-майор микола варпахович. Далі він віддав наказ полковнику олегу скитському - командиру 121-го важкого бомбардувального полку рф здійснити ракетний обстріл Львова.

            Окрім цього, для повітряного удару по Львову окупанти залучили 44-й окремий авіаційний полк спецпризначення під командуванням ще одного російського полковника - дениса ахмадєєва.

            Наразі слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення воєнних злочинців рф до відповідальності.

            Нагадаємо

            Раніше СБУ заочно повідомила про підозру 5-м російським генералам і одному полковнику, які командували бомбардуванням шкіл і дитячих садків у Сумській області. Тоді загинули 15 цивільних, серед яких діти, ще п'ятеро отримали поранення.

            Лілія Подоляк

            Війна в УкраїніКримінал та НП
            Війна в Україні
            Сумська область
            ЮНЕСКО
            Служба безпеки України
            Х-47М2 «Кинджал»
            Львів