Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу зустріч із британською делегацією на чолі з начальником Штабу оборони Великої Британії головним маршалом авіації Річардом Найтоном. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Сирський поінформував британських колег про оперативну обстановку на фронті. За його словами, окрему увагу було приділено заходам, які вживають Збройні Сили України для зриву осінньо-зимової кампанії російських окупаційних військ.

- йдеться в заяві Головкома ЗСУ.

Попри значний тиск противника на окремих ділянках фронту, Збройним Силам України вдається успішно контратакувати та завдавати російським військам значних втрат у живій силі та техніці

Окремою темою для розмови стали потреби Збройних Сил України, зокрема у засобах ураження для сухопутної, авіаційної та морської компоненти Сил оборони України.

Користуючись нагодою, подякував головному маршалу авіації Річарду Найтону, уряду та народові Сполученого Королівства за послідовну політичну підтримку України та потужну військову допомогу нашим Силам оборони