09:25 • 1828 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 3362 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 6622 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 18459 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 32998 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 25124 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 31038 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 39843 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 30999 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 61442 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном. Обговорено оперативну обстановку на фронті, заходи ЗСУ щодо зриву осінньо-зимової кампанії та потреби у засобах ураження.

Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу зустріч із британською делегацією на чолі з начальником Штабу оборони Великої Британії головним маршалом авіації Річардом Найтоном. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Сирський поінформував британських колег про оперативну обстановку на фронті. За його словами, окрему увагу було приділено заходам, які вживають Збройні Сили України для зриву осінньо-зимової кампанії російських окупаційних військ.

Попри значний тиск противника на окремих ділянках фронту, Збройним Силам України вдається успішно контратакувати та завдавати російським військам значних втрат у живій силі та техніці

- йдеться в заяві Головкома ЗСУ.

Окремою темою для розмови стали потреби Збройних Сил України, зокрема у засобах ураження для сухопутної, авіаційної та морської компоненти Сил оборони України.

Користуючись нагодою, подякував головному маршалу авіації Річарду Найтону, уряду та народові Сполученого Королівства за послідовну політичну підтримку України та потужну військову допомогу нашим Силам оборони

- заявив Сирський.

Нагадаємо

На початку грудня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з українськими медіа, щоб обговорити реальну обстановку на фронті та спростувати російську дезінформацію.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський
Велика Британія
Україна