Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном. Обговорено оперативну обстановку на фронті, заходи ЗСУ щодо зриву осінньо-зимової кампанії та потреби у засобах ураження.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу зустріч із британською делегацією на чолі з начальником Штабу оборони Великої Британії головним маршалом авіації Річардом Найтоном. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
Деталі
Сирський поінформував британських колег про оперативну обстановку на фронті. За його словами, окрему увагу було приділено заходам, які вживають Збройні Сили України для зриву осінньо-зимової кампанії російських окупаційних військ.
Попри значний тиск противника на окремих ділянках фронту, Збройним Силам України вдається успішно контратакувати та завдавати російським військам значних втрат у живій силі та техніці
Окремою темою для розмови стали потреби Збройних Сил України, зокрема у засобах ураження для сухопутної, авіаційної та морської компоненти Сил оборони України.
Користуючись нагодою, подякував головному маршалу авіації Річарду Найтону, уряду та народові Сполученого Королівства за послідовну політичну підтримку України та потужну військову допомогу нашим Силам оборони
Нагадаємо
На початку грудня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з українськими медіа, щоб обговорити реальну обстановку на фронті та спростувати російську дезінформацію.