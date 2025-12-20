Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел рабочую встречу с британской делегацией во главе с начальником Штаба обороны Великобритании главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Сырский проинформировал британских коллег об оперативной обстановке на фронте. По его словам, особое внимание было уделено мерам, которые предпринимают Вооруженные Силы Украины для срыва осенне-зимней кампании российских оккупационных войск.

- говорится в заявлении Главкома ВСУ.

Несмотря на значительное давление противника на отдельных участках фронта, Вооруженным Силам Украины удается успешно контратаковать и наносить российским войскам значительные потери в живой силе и технике

Отдельной темой для разговора стали потребности Вооруженных Сил Украины, в частности в средствах поражения для сухопутной, авиационной и морской компоненты Сил обороны Украины.

Пользуясь случаем, поблагодарил главного маршала авиации Ричарда Найтона, правительство и народ Соединенного Королевства за последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь нашим Силам обороны