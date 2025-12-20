Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ

$42.340.00
49.590.00
ukenru
09:25 • 2018 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 3724 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
07:13 • 6894 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 18589 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 33126 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 25197 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 31109 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 39875 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 31025 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 61549 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
94%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Энергосистема Украины в худшем состоянии с сентября 2024 года - МАГАТЭ20 декабря, 00:26 • 9696 просмотра
Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"20 декабря, 00:53 • 14999 просмотра
Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных СШАPhoto20 декабря, 01:09 • 22702 просмотра
Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ20 декабря, 02:33 • 10231 просмотра
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине05:57 • 8356 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 61551 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 40688 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 49221 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 43618 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 68850 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 19239 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 66508 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 47932 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 45657 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 51724 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"

Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном. Обсуждена оперативная обстановка на фронте, меры ВСУ по срыву осенне-зимней кампании и потребности в средствах поражения.

Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ
Фото: Главнокомандующий ВС Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел рабочую встречу с британской делегацией во главе с начальником Штаба обороны Великобритании главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Подробности

Сырский проинформировал британских коллег об оперативной обстановке на фронте. По его словам, особое внимание было уделено мерам, которые предпринимают Вооруженные Силы Украины для срыва осенне-зимней кампании российских оккупационных войск.

Несмотря на значительное давление противника на отдельных участках фронта, Вооруженным Силам Украины удается успешно контратаковать и наносить российским войскам значительные потери в живой силе и технике

- говорится в заявлении Главкома ВСУ.

Отдельной темой для разговора стали потребности Вооруженных Сил Украины, в частности в средствах поражения для сухопутной, авиационной и морской компоненты Сил обороны Украины.

Пользуясь случаем, поблагодарил главного маршала авиации Ричарда Найтона, правительство и народ Соединенного Королевства за последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь нашим Силам обороны

- заявил Сырский.

Напомним

В начале декабря Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с украинскими медиа, чтобы обсудить реальную обстановку на фронте и опровергнуть российскую дезинформацию.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Великобритания
Украина