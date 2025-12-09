Сирський зустрівся з медіа: Головнокомандувач ЗСУ розповів про реальну ситуацію на фронті та спростував російські фейки

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів зустріч із керівниками та редакторами провідних українських медіа, щоб обговорити реальну обстановку на фронті та найважливіші питання діяльності ЗСУ. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, наголосивши на необхідності протидії російській дезінформації, пише УНН.

Деталі

Сирський надав уточнення щодо ключових оперативних напрямків:

Оборона Покровська триває: "наші війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів".

Місто Мирноград "не в оточенні".

У Куп’янську триває "наша успішна контрдиверсійна операція".

Головнокомандувач закликав журналістів відповідально ставитися до поширення інформації, оскільки "обсяги російської брехні в рази перевершують реальні темпи просування російських військ". Він підкреслив, що ворог використовує фейкові мапи та дезінформацію у гібридній війні, впливаючи як на іноземну, так і на українську аудиторію.

Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"

Сирський також пояснив, чому не вся інформація про успіхи ЗСУ може бути одразу оприлюднена.

Не про всі свої успіхи ми можемо зараз в деталях розповісти широкій громадськості. Адже від таких повідомлень залежить життя наших воїнів на позиціях, над якими вони повернули контроль. А ми дбаємо про життя українських солдатів – наголосив Головнокомандувач.

Безпілотні системи забезпечують до 60% уражень ворога, нарощуємо масштаби їх застосування - Сирський