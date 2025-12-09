Безпілотні системи забезпечують до 60% уражень ворога, нарощуємо масштаби їх застосування - Сирський

Українська армія продовжує розширювати застосування безпілотних систем, які сьогодні відіграють ключову роль у стримуванні російських наступальних дій. Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський під час комплексної наради щодо використання БпС, пише УНН.

За словами Олександра Сирського, на нинішньому етапі війни безпілотні системи забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей. Україна активно нарощує їх застосування, щоб зберігати життя військовослужбовців та завдавати максимальних втрат противнику.

У листопаді, за даними Центрального управління БпС Генерального штабу ЗСУ:

Цей показник зростає вже протягом шести місяців поспіль.

Головнокомандувач наголосив, що після періоду певного паритету Україна знову випереджає росію у застосуванні FPV-дронів — одного з найефективніших засобів ураження на полі бою.

Водночас цей напрямок потребує ще більшої системності, швидкості рішень і злагодженої роботи всіх структур.

За оперативними даними української розвідки, рф активізує виробництво безпілотників і прагне вийти на постачання до пів мільйона FPV-дронів щомісяця. Україна відповідатиме асиметрично — через: посилення боротьби з ворожими дронами, ураження інфраструктури підрозділів російських БпС, знищення виробничих і логістичних ланцюгів.

Ми продовжуємо масштабувати підрозділи БпС Збройних Сил України, зокрема у бригадах територіальної оборони, а також розвиваємо підрозділи НРК у Сухопутних військах. Нарощуємо підготовку фахівців усіх спеціальностей у сфері безпілотних систем