15:34 • 3216 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 5418 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
10:59 • 12680 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 20576 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 27953 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 41638 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 27447 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30144 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40254 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34020 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Безпілотні системи забезпечують до 60% уражень ворога, нарощуємо масштаби їх застосування - Сирський

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що безпілотні системи забезпечують до 60% уражень ворога. За його словами, Україна нарощує їх застосування та випереджає росію у використанні FPV-дронів.

Безпілотні системи забезпечують до 60% уражень ворога, нарощуємо масштаби їх застосування - Сирський

Українська армія продовжує розширювати застосування безпілотних систем, які сьогодні відіграють ключову роль у стримуванні російських наступальних дій. Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський під час комплексної наради щодо використання БпС, пише УНН.

Деталі

За словами Олександра Сирського, на нинішньому етапі війни безпілотні системи забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей. Україна активно нарощує їх застосування, щоб зберігати життя військовослужбовців та завдавати максимальних втрат противнику.

У листопаді, за даними Центрального управління БпС Генерального штабу ЗСУ:

  •  авіаційні комплекси виконали понад 304 тис. бойових завдань;
    • наземні роботизовані системи — майже 2 тис.;
      • загалом уражено або знищено близько 81,5 тис. цілей.

        Цей показник зростає вже протягом шести місяців поспіль.

        Головнокомандувач наголосив, що після періоду певного паритету Україна знову випереджає росію у застосуванні FPV-дронів — одного з найефективніших засобів ураження на полі бою.

        Водночас цей напрямок потребує ще більшої системності, швидкості рішень і злагодженої роботи всіх структур.

        За оперативними даними української розвідки, рф активізує виробництво безпілотників і прагне вийти на постачання до пів мільйона FPV-дронів щомісяця. Україна відповідатиме асиметрично — через: посилення боротьби з ворожими дронами, ураження інфраструктури підрозділів російських БпС, знищення виробничих і логістичних ланцюгів.

        Ми продовжуємо масштабувати підрозділи БпС Збройних Сил України, зокрема у бригадах територіальної оборони, а також розвиваємо підрозділи НРК у Сухопутних військах. Нарощуємо підготовку фахівців усіх спеціальностей у сфері безпілотних систем

        - додав Сирський.

        Ольга Розгон

