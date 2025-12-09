Сырский встретился с медиа: Главнокомандующий ВСУ рассказал о реальной ситуации на фронте и опроверг российские фейки

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел встречу с руководителями и редакторами ведущих украинских медиа, чтобы обсудить реальную обстановку на фронте и важнейшие вопросы деятельности ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув необходимость противодействия российской дезинформации, пишет УНН.

Подробности

Сырский дал уточнения по ключевым оперативным направлениям:

Оборона Покровска продолжается: "наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров".

Город Мирноград "не в окружении".

В Купянске продолжается "наша успешная контрдиверсионная операция".

Главнокомандующий призвал журналистов ответственно относиться к распространению информации, поскольку "объемы российской лжи в разы превосходят реальные темпы продвижения российских войск". Он подчеркнул, что враг использует фейковые карты и дезинформацию в гибридной войне, влияя как на иностранную, так и на украинскую аудиторию.

Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"

Сырский также объяснил, почему не вся информация об успехах ВСУ может быть сразу обнародована.

Не обо всех своих успехах мы можем сейчас в деталях рассказать широкой общественности. Ведь от таких сообщений зависит жизнь наших воинов на позициях, над которыми они вернули контроль. А мы заботимся о жизни украинских солдат – подчеркнул Главнокомандующий.

Беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага, наращиваем масштабы их применения - Сырский