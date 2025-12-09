$42.070.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сырский встретился с медиа: Главнокомандующий ВСУ рассказал о реальной ситуации на фронте и опроверг российские фейки

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с украинскими медиа, чтобы обсудить реальную обстановку на фронте и опровергнуть российскую дезинформацию. Он подчеркнул важность ответственного распространения информации и объяснил, почему не все успехи ВСУ могут быть сразу обнародованы.

Сырский встретился с медиа: Главнокомандующий ВСУ рассказал о реальной ситуации на фронте и опроверг российские фейки

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел встречу с руководителями и редакторами ведущих украинских медиа, чтобы обсудить реальную обстановку на фронте и важнейшие вопросы деятельности ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув необходимость противодействия российской дезинформации, пишет УНН.

Подробности

Сырский дал уточнения по ключевым оперативным направлениям:

  • Оборона Покровска продолжается: "наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров".
    • Город Мирноград "не в окружении".
      • В Купянске продолжается "наша успешная контрдиверсионная операция".

        Главнокомандующий призвал журналистов ответственно относиться к распространению информации, поскольку "объемы российской лжи в разы превосходят реальные темпы продвижения российских войск". Он подчеркнул, что враг использует фейковые карты и дезинформацию в гибридной войне, влияя как на иностранную, так и на украинскую аудиторию.

        Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"08.12.25, 11:07 • 14916 просмотров

        Сырский также объяснил, почему не вся информация об успехах ВСУ может быть сразу обнародована.

        Не обо всех своих успехах мы можем сейчас в деталях рассказать широкой общественности. Ведь от таких сообщений зависит жизнь наших воинов на позициях, над которыми они вернули контроль. А мы заботимся о жизни украинских солдат 

        – подчеркнул Главнокомандующий. 

        Беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага, наращиваем масштабы их применения - Сырский09.12.25, 18:07 • 2464 просмотра

        Степан Гафтко

