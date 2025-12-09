Сырский встретился с медиа: Главнокомандующий ВСУ рассказал о реальной ситуации на фронте и опроверг российские фейки
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с украинскими медиа, чтобы обсудить реальную обстановку на фронте и опровергнуть российскую дезинформацию. Он подчеркнул важность ответственного распространения информации и объяснил, почему не все успехи ВСУ могут быть сразу обнародованы.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел встречу с руководителями и редакторами ведущих украинских медиа, чтобы обсудить реальную обстановку на фронте и важнейшие вопросы деятельности ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув необходимость противодействия российской дезинформации, пишет УНН.
Подробности
Сырский дал уточнения по ключевым оперативным направлениям:
- Оборона Покровска продолжается: "наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров".
- Город Мирноград "не в окружении".
- В Купянске продолжается "наша успешная контрдиверсионная операция".
Главнокомандующий призвал журналистов ответственно относиться к распространению информации, поскольку "объемы российской лжи в разы превосходят реальные темпы продвижения российских войск". Он подчеркнул, что враг использует фейковые карты и дезинформацию в гибридной войне, влияя как на иностранную, так и на украинскую аудиторию.
Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"08.12.25, 11:07 • 14916 просмотров
Сырский также объяснил, почему не вся информация об успехах ВСУ может быть сразу обнародована.
Не обо всех своих успехах мы можем сейчас в деталях рассказать широкой общественности. Ведь от таких сообщений зависит жизнь наших воинов на позициях, над которыми они вернули контроль. А мы заботимся о жизни украинских солдат
Беспилотные системы обеспечивают до 60% поражений врага, наращиваем масштабы их применения - Сырский09.12.25, 18:07 • 2464 просмотра