Російському генералу повідомлено про підозру за атаку рф на "Охматдит" - Генпрокурор Кравченко

$43.450.22
50.460.14
ukenru
3 березня, 18:22 • 25266 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 51008 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 42121 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 48207 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 48476 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 28651 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 25652 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24909 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35084 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 127903 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.2м/с
70%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс3 березня, 23:00 • 13647 перегляди
Атака на консульство США в Дубаї: у Держдепі розповіли подробиці4 березня, 00:11 • 6892 перегляди
У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції4 березня, 00:46 • 11182 перегляди
Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка4 березня, 01:22 • 10054 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW4 березня, 02:34 • 14914 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 52212 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 74850 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 73911 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 127881 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 89051 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Дубай
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 18573 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 27004 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 31635 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 40157 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 46633 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The New York Times
Опалення

Російському генералу повідомлено про підозру за атаку рф на "Охматдит" - Генпрокурор Кравченко

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Повідомлено про підозру російському генерал-майору за організацію ракетного удару по лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року. Внаслідок атаки загинули двоє людей, 34 отримали поранення, серед них 9 дітей.

Російському генералу повідомлено про підозру за атаку рф на "Охматдит" - Генпрокурор Кравченко

Генерал-майору зс рф повідомлено про підозру за фактом атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, повідомив у середу Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Встановлено російського генерал-майора збройних сил рф, причетного до організації ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". На підставі зібраних доказів, йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)

- повідомив Кравченко.

Деталі

Як зазначив Генпрокурор, "ідеться про колишнього першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф, який нині обіймає посаду командувача дальньої авіації держави-агресора".

Як зазначили у СБУ, "задокументували нові воєнні злочини з боку російського генерал-майора Сергія Кувалдіна - командувача дальньої авіації військово-повітряних сил рф".

"Виконуючи накази вищого політичного та військового керівництва рф, російському генерал-майор координував дії підпорядкованих підрозділів під час масованого ракетного обстрілу території України 8 липня 2024 року. За його наказом екіпаж ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101, яка близько 10:45 влучила у корпус дитячої лікарні "Охматдит"", - вказав Кравченко.

Ракети цього типу, за його даними, програмуються за заздалегідь визначеними координатами, "що свідчить про цілеспрямований характер удару по цивільному медичному закладу".

Через атаку загинули молода лікарка та дідусь однієї пацієнтки. Поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 34 особи, серед яких 9 дітей. На момент вибуху в лікарні перебувало понад 600 дітей. Окрім людських жертв, спричинено масштабні руйнування корпусів та знищено медичне обладнання, необхідне для надання високоспеціалізованої допомоги дітям.

"Це не єдиний кривавий слід у послужному списку російського генерала. Раніше йому вже було повідомлено про підозру за організацію ракетного обстрілу Львова 4 вересня 2024 року. Тоді атака забрала життя 8 людей, серед яких − члени родини Базилевич (Ярина, Дарина, Емілія та Євгенія)", - вказав Генпрокурор.

"Кинджали" та Х-101 по об’єктах ЮНЕСКО: п’ятьом генералам рф оголосили підозри за удар по Львову11.11.25, 14:34 • 3051 перегляд

"Кожна зруйнована дитяча доля, кожне забране життя наших людей, кожен понівечений камінь лікарні − злочини, які не мають терміну давності. Ми пам’ятаємо кожне ім’я. Зібрані докази мають стати основою майбутніх вироків російським злочинцям як в українських, так і в міжнародних судах", - наголосив Кравченко.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал
Війна в Україні
Ту-95
Х-101
Руслан Кравченко
Україна
Львів
Київ