Російському генералу повідомлено про підозру за атаку рф на "Охматдит" - Генпрокурор Кравченко

Генерал-майору зс рф повідомлено про підозру за фактом атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, повідомив у середу Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Встановлено російського генерал-майора збройних сил рф, причетного до організації ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". На підставі зібраних доказів, йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) - повідомив Кравченко.

Деталі

Як зазначив Генпрокурор, "ідеться про колишнього першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф, який нині обіймає посаду командувача дальньої авіації держави-агресора".

Як зазначили у СБУ, "задокументували нові воєнні злочини з боку російського генерал-майора Сергія Кувалдіна - командувача дальньої авіації військово-повітряних сил рф".

"Виконуючи накази вищого політичного та військового керівництва рф, російському генерал-майор координував дії підпорядкованих підрозділів під час масованого ракетного обстрілу території України 8 липня 2024 року. За його наказом екіпаж ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101, яка близько 10:45 влучила у корпус дитячої лікарні "Охматдит"", - вказав Кравченко.

Ракети цього типу, за його даними, програмуються за заздалегідь визначеними координатами, "що свідчить про цілеспрямований характер удару по цивільному медичному закладу".

Через атаку загинули молода лікарка та дідусь однієї пацієнтки. Поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 34 особи, серед яких 9 дітей. На момент вибуху в лікарні перебувало понад 600 дітей. Окрім людських жертв, спричинено масштабні руйнування корпусів та знищено медичне обладнання, необхідне для надання високоспеціалізованої допомоги дітям.

"Це не єдиний кривавий слід у послужному списку російського генерала. Раніше йому вже було повідомлено про підозру за організацію ракетного обстрілу Львова 4 вересня 2024 року. Тоді атака забрала життя 8 людей, серед яких − члени родини Базилевич (Ярина, Дарина, Емілія та Євгенія)", - вказав Генпрокурор.

"Кинджали" та Х-101 по об’єктах ЮНЕСКО: п’ятьом генералам рф оголосили підозри за удар по Львову

"Кожна зруйнована дитяча доля, кожне забране життя наших людей, кожен понівечений камінь лікарні − злочини, які не мають терміну давності. Ми пам’ятаємо кожне ім’я. Зібрані докази мають стати основою майбутніх вироків російським злочинцям як в українських, так і в міжнародних судах", - наголосив Кравченко.