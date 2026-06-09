Европа не может эффективно перевооружиться без Украины – премьер Дании

Европейские страны должны ускорить перевооружение и учитывать украинский опыт, ведь без Украины невозможно построить эффективную систему безопасности на континенте. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время общения со СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии и Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По ее словам, война в Украине продемонстрировала решающую роль современных технологий и инноваций на поле боя, поэтому Европа должна делать ставку именно на эти направления.

Мы, как европейцы, должны перевооружаться, развивать необходимые возможности и инновации уже сейчас, потому что именно инновации определяют результат на поле боя. Мы видим это в Украине каждый день – сказала Фредериксен.

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Премьер подчеркнула, что поддержка Украины является важной составляющей безопасности всего европейского континента.

Украине нужна Европа. Но так же важно, что Европа сейчас поддерживает Украину. По моему мнению, это довольно просто: Европа не может эффективно перевооружиться без Украины – подчеркнула она.

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