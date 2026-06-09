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Для реального прекращения огня нужны мониторинг и гарантии — Зеленский

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Для прекращения огня нужны международные гарантии и мониторинговые миссии. Зеленский предлагает встречу лидеров Украины, России, Европы и США.

Для реального прекращения огня нужны мониторинг и гарантии — Зеленский

Прекращение огня между Украиной и россией невозможно без международного контроля и четких механизмов мониторинга, поскольку россия может использовать паузу для перегруппировки войск. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с Президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что первым шагом к завершению войны должно стать полное и безусловное прекращение огня.

"Идеальное решение – срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать – полное, безусловное прекращение огня. А потом дипломаты пусть делают то, на что они учились", – сказал Зеленский.

В то же время Президент предостерег, что реализация такого решения является сложным процессом из-за современного характера боевых действий.

"Сегодня мы стоим не просто друг напротив друга. Есть так называемые kill zones на 20, 30, 40 километров, и они увеличиваются с развитием дронных технологий", – пояснил он.

По словам Зеленского, без международных гарантий россия может использовать режим тишины для улучшения своих позиций на фронте.

"Мы и говорим: никаких условий. Прекращение огня, гаранты, мониторинговые миссии и контроль за реальным прекращением огня. Мы очень благодарны партнерам за такую готовность", – отметил глава государства.

Президент также высказался за проведение встречи на уровне лидеров с участием Украины, россии, Европы и Соединенных Штатов Америки для обсуждения дальнейших шагов к миру.

"Для того чтобы прекращение огня было реализовано, лучше, чтобы была встреча на уровне лидеров. Безусловно, Украина, россия и точно Европа. Желательно, чтобы были и Соединенные Штаты Америки", – подытожил Зеленский.

Украина должна открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС уже в июне — президент Эстонии Карис09.06.26, 13:26 • 1674 просмотра

Андрей Тимощенков

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Украина