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Украина должна открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС уже в июне — президент Эстонии Карис

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Президент Эстонии Алар Карис призвал открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС в июне. Он подчеркнул отсутствие препятствий.

Украина должна открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС уже в июне — президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Украина должна уже в ближайшее время открыть все переговорные кластеры на пути к членству в Европейском Союзе. По его словам, никаких препятствий для этого больше не существует.

Об этом Карис сказал во время совместного общения со СМИ с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

По словам президента Эстонии, обещание европейского членства для Украины не должно оставаться лишь декларацией.

Эстония поддерживает скорейшее открытие всех кластеров в переговорах Украины и ЕС о вступлении. Это должно произойти уже этим летом, сейчас в июне, потому что уже больше нет никаких преград

- заявил Карис.

Он подчеркнул, что для украинцев членство в Европейском Союзе и НАТО является не отдаленной перспективой, а справедливым ожиданием.

Для народа Украины членство в Европейском Союзе и НАТО – это не какая-то далекая надежда, но справедливое ожидание. Эта четкая цель объединила украинцев и дает возможность держать их будущее в своих собственных руках

- отметил президент Эстонии.

Карис также подчеркнул, что вступление Украины усилит не только само государство, но и всю Европу и евроатлантическое пространство.

Украина рассчитывает открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в июне-июле - Зеленский09.06.26, 13:09 • 1214 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Эстония
Украина