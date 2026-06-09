Украина должна открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС уже в июне — президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Украина должна уже в ближайшее время открыть все переговорные кластеры на пути к членству в Европейском Союзе. По его словам, никаких препятствий для этого больше не существует.

Об этом Карис сказал во время совместного общения со СМИ с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По словам президента Эстонии, обещание европейского членства для Украины не должно оставаться лишь декларацией.

Эстония поддерживает скорейшее открытие всех кластеров в переговорах Украины и ЕС о вступлении. Это должно произойти уже этим летом, сейчас в июне, потому что уже больше нет никаких преград