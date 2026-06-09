Украина должна открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС уже в июне — президент Эстонии Карис
Киев • УНН
Президент Эстонии Алар Карис призвал открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС в июне. Он подчеркнул отсутствие препятствий.
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Украина должна уже в ближайшее время открыть все переговорные кластеры на пути к членству в Европейском Союзе. По его словам, никаких препятствий для этого больше не существует.
Об этом Карис сказал во время совместного общения со СМИ с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
По словам президента Эстонии, обещание европейского членства для Украины не должно оставаться лишь декларацией.
Эстония поддерживает скорейшее открытие всех кластеров в переговорах Украины и ЕС о вступлении. Это должно произойти уже этим летом, сейчас в июне, потому что уже больше нет никаких преград
Он подчеркнул, что для украинцев членство в Европейском Союзе и НАТО является не отдаленной перспективой, а справедливым ожиданием.
Для народа Украины членство в Европейском Союзе и НАТО – это не какая-то далекая надежда, но справедливое ожидание. Эта четкая цель объединила украинцев и дает возможность держать их будущее в своих собственных руках
Карис также подчеркнул, что вступление Украины усилит не только само государство, но и всю Европу и евроатлантическое пространство.
Украина рассчитывает открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в июне-июле - Зеленский09.06.26, 13:09 • 1214 просмотров