Украина рассчитывает открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в июне-июле - Зеленский

Украина рассчитывает на открытие всех шести кластеров переговоров о вступлении в ЕС в июне-июле, сообщил Президент Владимир Зеленский во вторник, пишет УНН.

Мы стремимся к открытию всех шести переговорных кластеров в июне – июле — написал Зеленский в соцсетях по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Он отметил, что Украина имеет последовательную поддержку со стороны Швеции в направлении евроинтеграции Украины. "Благодарен Премьер-министру за подтверждение соответствующей поддержки", — указал Президент.

Также, по словам Зеленского, с Кристерссоном обсудили результаты его недавнего визита в Швецию и реализацию договоренностей по истребителям Gripen. "Важной была встреча, которая значительно укрепила наше сотрудничество. Спасибо, Швеция!" — написал Президент.

Также с премьером Швеции, по словам Зеленского, скоординировали контакты на ближайшее время. "Отдельное внимание уделили усилению защиты неба Украины, а именно – поиску путей для получения систем ПВО и ракет для них. Проинформировал о встрече с лидерами в формате E3 – Украина и контактах с представителями Президента США относительно наших усилий ради достижения мира", — написал Зеленский.

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Сам Кристерссон назвал встречу с Зеленским "ценной". "Мы продолжили обсуждение истребителей Gripen и развития на передовой. Украина имеет импульс на поле боя – Швеция будет продолжать поддерживать", — написал премьер Швеции в X.

Зеленский отреагировал на это, указав: "Искренне благодарим за вашу поддержку! Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить начало работы истребителей Gripen и продолжение поддержки прочных связей со Швецией".