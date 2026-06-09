Зеленский уже в Таллинне для саммита с NB8 - начал двусторонние встречи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Таллине, где примет участие в саммите Украина - страны Северной Европы и Балтии (NB8) и уже начал двусторонние встречи, пишет УНН.

Сегодня в Таллине. Перед началом саммита Украина - страны Северной Европы и Балтии встретился с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "обсудили работу в Европе над развитием антибаллистической защиты, а также подготовку соглашения в формате Drone Deal". "Команды работают, и главное, чтобы защиты в Европе становилось больше. Отдельное внимание - нашим потребностям в укреплении ПВО, вызовам безопасности в регионе и дипломатической работе для достижения достойного мира. Я проинформировал Премьер-министра о наших контактах с европейцами и американцами", - отметил Зеленский.

"Благодарен правительству, народу и всей Финляндии за поддержку Украины. Прежде всего за все военные пакеты, за взносы в программу PURL. Важно, что Финляндия готова продолжать помогать", - подчеркнул он.

Зеленский посетит Эстонию и примет участие в саммите стран Северной и Балтийской Европы