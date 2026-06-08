Зеленский посетит Эстонию и примет участие в саммите стран Северной и Балтийской Европы

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 10 июня посетят Эстонию. Глава государства проведет переговоры с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом, а также примет участие в саммите Северо-Балтийского сотрудничества (NB8). Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

В ходе встреч стороны обсудят двустороннее сотрудничество, развитие оборонной промышленности, евроинтеграцию Украины, вопросы членства в НАТО, европейскую безопасность, ответственность России за агрессию и военные преступления, возвращение депортированных украинских детей и усиление санкционного давления на Москву.

Украина понесла чрезвычайно тяжелое бремя защиты европейской безопасности и продемонстрировала мужество и стойкость, которые заслуживают поддержки всего демократического мира. Визит президента Зеленского в Эстонию проходит в то время, когда мы обеспечиваем будущее европейской безопасности, и важно, чтобы Украина и Европа были включены во все дискуссии, которые их касаются