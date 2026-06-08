Зеленский посетит Эстонию и примет участие в саммите стран Северной и Балтийской Европы
Киев • УНН
Президент Украины проведет переговоры с руководством Эстонии и примет участие в саммите NB8. Стороны обсудят оборону, евроинтеграцию и новые санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 10 июня посетят Эстонию. Глава государства проведет переговоры с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом, а также примет участие в саммите Северо-Балтийского сотрудничества (NB8). Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Детали
В ходе встреч стороны обсудят двустороннее сотрудничество, развитие оборонной промышленности, евроинтеграцию Украины, вопросы членства в НАТО, европейскую безопасность, ответственность России за агрессию и военные преступления, возвращение депортированных украинских детей и усиление санкционного давления на Москву.
Украина понесла чрезвычайно тяжелое бремя защиты европейской безопасности и продемонстрировала мужество и стойкость, которые заслуживают поддержки всего демократического мира. Визит президента Зеленского в Эстонию проходит в то время, когда мы обеспечиваем будущее европейской безопасности, и важно, чтобы Украина и Европа были включены во все дискуссии, которые их касаются
Поддержка Украины останется среди приоритетов
По словам премьер-министра Кристена Михала, страны Северной и Балтийской Европы остаются одними из самых последовательных партнеров Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Общий объем поддержки со стороны стран NB8 превысил 42 млрд евро.
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Я рад, что к нам присоединится президент Украины Владимир Зеленский. Помощь Украине – одна из главных целей эстонского председательства. Мы обсудим, как укрепить обороноспособность Украины, усилить давление на Россию и сделать Европу в целом более безопасной
В рамках визита также пройдут мероприятия с участием Елены Зеленской и первой леди Эстонии Сирье Карис. В частности, стороны примут участие в подписании меморандумов о сотрудничестве между эстонскими университетами и Глобальной коалицией украинских исследований.
В Таллине будут действовать ограничения движения
Также в Эстонию прибудет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который проведет переговоры со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Кроме того, запланирована церемония инаугурации почетных консулов Украины в Эстонии.
Из-за визита украинской делегации в центре Таллина в течение дня будут действовать усиленные ограничения движения транспорта. Полиция призвала жителей и гостей города по возможности избегать поездок по центральным районам и заранее планировать маршруты.
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