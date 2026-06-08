Перспективы в контексте саммита G7 и настроения москвы — Зеленский раскрыл подробности разговора с Виткоффом и Кушнером
Киев • УНН
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером планы москвы и подготовку к G7. Стороны договорились об активной работе для завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с представителями Президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Речь шла о перспективах в контексте саммита G7 и других событий в июне, а также данных о том, на что настроены в москве, передает УНН.
Детали
Зеленский подтвердил, что сегодня во время остановки в аэропорту Кишинева говорил с представителями Президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны россии против Украины. Понимаем, как много взглядов мира приковано к ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель относительно мира в Европе на повестке дня. Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал об имеющихся у нас данных относительно того, на что настроены в москве
Глава государства поблагодарил за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Украины.
Спасибо, Америка! Спасибо Молдове за гостеприимство
Добавим
Как сообщил журналист Axios Барак Равид, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Зеленский надеется на визит Уиткоффа и Кушнера в Киев через две недели31.05.26, 20:26 • 9953 просмотра