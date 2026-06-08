Во время технической посадки в Кишиневе - в ОП подтвердили, что Зеленский провел переговоры со спецпосланниками Трампа
Киев • УНН
Президент Украины встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во время технической остановки. В Офисе Президента официально подтвердили факт разговора.
В Офисе Президента подтвердили, что Владимир Зеленский провел разговор со спецпосланниками Дональда Трампа во время технической посадки в Кишиневе. Об этом сообщил журналистам советник Главы государства Дмитрий Литвин, передает УНН.
Да, (Зеленский - ред.) поговорил (со спецпредставителями США - ред.) в аэропорту во время технической посадки в Кишиневе
Подробностей разговора он не привел.
Добавим
Как сообщил журналист Axios Барак Равид, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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