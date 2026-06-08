Во время технической посадки в Кишиневе - в ОП подтвердили, что Зеленский провел переговоры со спецпосланниками Трампа

В Офисе Президента подтвердили, что Владимир Зеленский провел разговор со спецпосланниками Дональда Трампа во время технической посадки в Кишиневе. Об этом сообщил журналистам советник Главы государства Дмитрий Литвин, передает УНН.

Да, (Зеленский - ред.) поговорил (со спецпредставителями США - ред.) в аэропорту во время технической посадки в Кишиневе - сообщил Литвин.

Подробностей разговора он не привел.

Добавим

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский надеется на визит Уиткоффа и Кушнера в Киев через две недели