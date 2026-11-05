Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям

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Военнослужащих, которые добровольно вернулись после самовольного оставления части (СОЧ) или дезертирства и выразили готовность продолжать службу, можно привлекать к боевым заданиям только после зачисления в списки личного состава воинской части и на все виды обеспечения. Об этом говорится в разъяснении Минобороны, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минобороны, после возвращения к службе военнослужащего должны зачислить в списки личного состава воинской части и обеспечить всеми видами обеспечения. Только после этого его можно привлекать к боевым, специальным или разведывательным заданиям. Это четкое требование, которого должны придерживаться в каждой воинской части.

Военнослужащие после самовольного оставления части за границей могут вернуться к службе по упрощённой процедуре — Минобороны

Эти изменения должны окончательно устранить практику преждевременного привлечения к боевым заданиям военнослужащих, которых еще официально не зачислили в воинскую часть.

Когда можно привлекать к заданиям

Для военнослужащих, которые во время военного положения самовольно оставили часть или дезертировали, а затем добровольно вернулись и выразили готовность продолжать службу, предусмотрено соблюдение следующих условий:

зачисление в списки личного состава соответствующей воинской части;

зачисление на все виды обеспечения.

До выполнения обоих условий привлекать таких военнослужащих к указанным заданиям нельзя.

К каким заданиям можно привлекать только после зачисления

Правило охватывает боевые и специальные задания в районах военных или боевых действий, на временно оккупированных территориях и на территории государства-агрессора, а также разведывательные задания в условиях военных или боевых действий.

В сентябре Минобороны совместно с Генеральным штабом уже провели работу с воинскими частями и направили командирам разъяснения о порядке действий после добровольного возвращения военнослужащего из СОЧ. Теперь закрепляем этот порядок в Инструкции.

Возвращение после СЗЧ не означает автоматического восстановления на службе — Минобороны

Период от самовольного оставления воинской части до возвращения к исполнению воинской обязанности, как и прежде, не будет засчитываться в срок контракта. Этот период также не засчитывается в срок военной службы, выслугу в воинском звании и выслугу лет для надбавки и назначения пенсии.