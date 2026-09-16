Возвращение после СЗЧ не означает автоматического восстановления на службе — Минобороны
Киев • УНН
После возвращения военнослужащего из СЗЧ службу продолжают только в установленном порядке. До издания приказа не восстанавливаются обязанности, выплаты и льготы.
Возвращение после самовольного оставления части не означает автоматического продолжения военной службы. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.
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В ведомстве отметили: в соответствии с частью второй статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащие, военная служба которых приостановлена:
- освобождаются от должностей;
- считаются такими, которые не выполняют (не несут)
обязанностей военной службы;
- не входят в численность Вооруженных сил Украины и
других воинских формирований.
После возвращения в часть служба должна быть продолжена в установленном законом порядке. Только после соответствующего приказа военнослужащего можно привлекать к выполнению обязанностей и возобновлять ему денежное обеспечение, льготы и социальные гарантии
Напомним
Ранее Министерство обороны заявило, что украинские военнослужащие, совершившие самовольное оставление части за границей, могут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу.
Военнослужащие, совершившие СЗЧ, в частности за границей, до 12 июня 2026 года включительно, могут воспользоваться упрощенной программой возвращения в войска.
Также УНН сообщил, что в мобильном приложении "Армия+" появился новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части.