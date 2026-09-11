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Військові після СЗЧ за кордоном можуть повернутися до служби за спрощеною процедурою - Міноборони

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Військові після СЗЧ за кордоном можуть подати рапорт через "Армія+" до 12 червня 2026 року. До частини потрібно прибути за п’ять діб.

Військові після СЗЧ за кордоном можуть повернутися до служби за спрощеною процедурою - Міноборони

Українські військовослужбовці, які вчинили самовільне залишення частини за кордоном, можуть скористатися спрощеною процедурою повернення до служби. Міністерство оборони України пояснює, що потрібно робити, пише УНН.

Виїзд військового за кордон і правові наслідки неповернення

Як зазначається, військовослужбовці можуть виїжджати за кордон під час дії правового режиму воєнного стану, наприклад, у зв’язку з лікуванням, навчанням, відрядженням чи іншою належно оформленою підставою.

Проте це не звільняє їх від відповідальності за СЗЧ, здійснене за кордоном. Адже стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини.

Отже, значення має не країна, в якій перебуває військовий, а його правовий статус, а також встановлений строк повернення та причини неприбуття.

Як військовому в СЗЧ за кордоном повернутися на службу

У Міноборони розповіли, що військовослужбовці, які здійснили СЗЧ, зокрема за кордоном, до 12 червня 2026 року включно, можуть скористатися спрощеною програмою повернення до війська. Вона діє до 20 вересня цього року та дає змогу самостійно обрати нову військову частину з переліку понад 70 підрозділів у межах своєї структури.

Для цього військовому у СЗЧ за кордоном потрібно подати рапорт через застосунок "Армія+".

Міноборони визначило строки та пояснило механізм повернення військових із СЗЧ до лав ЗСУ21.06.26, 21:54 • 4376 переглядiв

Представники обраного підрозділу перевіряють інформацію та зв’язуються з військовослужбовцем, щоб уточнити деталі служби.

Для ЗСУ та ДССТ рапорт розглядають до семи днів, для НГУ – до чотирьох. Після погодження рапорту в "Армія+" з’являється статус "У дорозі", який підтверджує повернення до місця служби за погодженим рапортом.

Наголошується, що військовому у СЗЧ за кордоном все одно необхідно реально прибути до обраної частини – причому упродовж п’яти діб. Тому рапорт – це початок процедури повернення, а не дистанційне "поновлення на службі".

Так само погодження рапорту не є окремим дозволом на перетин державного кордону і не припиняє автоматично кримінального провадження або можливі процесуальні заходи.

Незалежно від того, чи є у військовослужбовця "Армія+", для перетину кордону потрібен відповідний документ – закордонний паспорт. У разі його відсутності можна звернутися до посольства.

Якщо дорогою до частини військового все ж зупинила поліція, ТЦК чи ВСП: підтвердженням добровільного повернення через "Армія+" є статус "У дорозі". У разі затримання радимо телефонувати на гарячу лінію за номером 1519.

Після повернення і зарахування до списків особового складу військовослужбовцю відновлюють грошове, продовольче та інші види забезпечення.

Припинення виплат військовим у СЗЧ - Мін'юст озвучив механізм повернення16.07.26, 12:51 • 4145 переглядiв

Ольга Розгон

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