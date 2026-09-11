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Военнослужащие после СОЧ за границей могут вернуться к службе по упрощённой процедуре — Минобороны

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Военнослужащие после СОЧ за границей могут подать рапорт через «Армия+» до 12 июня 2026 года. В часть необходимо прибыть в течение пяти суток.

Военнослужащие после СОЧ за границей могут вернуться к службе по упрощённой процедуре — Минобороны

Украинские военнослужащие, совершившие самовольное оставление части за границей, могут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу. Министерство обороны Украины объясняет, что нужно делать, пишет УНН.

Выезд военнослужащего за границу и правовые последствия невозвращения

Как отмечается, военнослужащие могут выезжать за границу во время действия правового режима военного положения, например в связи с лечением, обучением, командировкой или другим надлежащим образом оформленным основанием.

Однако это не освобождает их от ответственности за СЗЧ, совершенное за границей. Ведь статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы, а также за неявку его своевременно без уважительных причин на службу в случае увольнения из части.

Следовательно, значение имеет не страна, в которой находится военнослужащий, а его правовой статус, а также установленный срок возвращения и причины неприбытия.

Как военнослужащему в СЗЧ за границей вернуться на службу

В Минобороны рассказали, что военнослужащие, совершившие СЗЧ, в том числе за границей, до 12 июня 2026 года включительно, могут воспользоваться упрощенной программой возвращения в войска. Она действует до 20 сентября этого года и позволяет самостоятельно выбрать новую воинскую часть из перечня более чем 70 подразделений в пределах своей структуры.

Для этого военнослужащему в СЗЧ за границей нужно подать рапорт через приложение "Армия+".

Минобороны определило сроки и объяснило механизм возвращения военных из СЗЧ в ряды ВСУ21.06.26, 21:54 • 4376 просмотров

Представители выбранного подразделения проверяют информацию и связываются с военнослужащим, чтобы уточнить детали службы.

Для ВСУ и ГССС рапорт рассматривают до семи дней, для НГУ — до четырех. После согласования рапорта в "Армия+" появляется статус "В пути", который подтверждает возвращение к месту службы согласно согласованному рапорту.

Подчеркивается, что военнослужащему в СЗЧ за границей все равно необходимо реально прибыть в выбранную часть — причем в течение пяти суток. Поэтому рапорт — это начало процедуры возвращения, а не дистанционное "восстановление на службе".

Так же согласование рапорта не является отдельным разрешением на пересечение государственной границы и не прекращает автоматически уголовное производство или возможные процессуальные меры.

Независимо от того, есть ли у военнослужащего "Армия+", для пересечения границы нужен соответствующий документ — заграничный паспорт. В случае его отсутствия можно обратиться в посольство.

Если по дороге в часть военнослужащего все же остановили полиция, ТЦК или ВСП: подтверждением добровольного возвращения через "Армия+" является статус "В пути". В случае задержания рекомендуем звонить на горячую линию по номеру 1519.

После возвращения и зачисления в списки личного состава военнослужащему восстанавливают денежное, продовольственное и другие виды обеспечения.

Прекращение выплат военным в СОЧ - Минюст озвучил механизм возвращения16.07.26, 12:51 • 4145 просмотров

Ольга Розгон

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