Прекращение выплат военным в СОЧ - Минюст озвучил механизм возвращения

Самовольное оставление воинской части влечет не только уголовно-правовые последствия. Военнослужащему приостанавливают выплату денежного довольствия, а также предоставление других видов обеспечения, льгот и гарантий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

В то же время действующее законодательство предусматривает механизм добровольного возвращения на службу для тех, кто впервые совершил СОЧ во время военного положения. При определенных законом условиях это позволяет быть освобожденным от уголовной ответственности, восстановиться на службе и возобновить денежное довольствие. Согласно части пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины, такое лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если изъявило желание продолжить военную службу и выполнило определенную законом процедуру