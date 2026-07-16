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Прекращение выплат военным в СОЧ - Минюст озвучил механизм возвращения

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Самовольное оставление части приводит к приостановлению денежного обеспечения и льгот. Впервые совершив СЗЧ во время военного положения, можно добровольно вернуться и избежать уголовной ответственности.

Прекращение выплат военным в СОЧ - Минюст озвучил механизм возвращения

Самовольное оставление воинской части влечет не только уголовно-правовые последствия. Военнослужащему приостанавливают выплату денежного довольствия, а также предоставление других видов обеспечения, льгот и гарантий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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В то же время действующее законодательство предусматривает механизм добровольного возвращения на службу для тех, кто впервые совершил СОЧ во время военного положения. При определенных законом условиях это позволяет быть освобожденным от уголовной ответственности, восстановиться на службе и возобновить денежное довольствие. Согласно части пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины, такое лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если изъявило желание продолжить военную службу и выполнило определенную законом процедуру

- говорится в сообщении Минюста.

Если военнослужащий отсутствовал не более трех суток, то уголовная ответственность не наступает. Для этого будет достаточно вернуться в свою воинскую часть, после чего восстанавливаются все виды обеспечения, отметили в ведомстве.

Кроме того, если самовольное оставление части во время военного положения произошло впервые, военнослужащий может воспользоваться процедурой добровольного возвращения. Для этого необходимо:

  • обратиться в свою или другую воинскую часть, которая готова принять на службу;
    • получить письменное согласие командира на дальнейшее прохождение службы;
      • подать ходатайство о намерении вернуться в орган досудебного расследования, прокурору или в суд;
        • после принятия судом решения об освобождении от уголовной ответственности предоставить его командиру и восстановиться на службе.

          Также подать рапорт о возвращении можно через приложение "Армия+". Его обрабатывают должностные лица Военной службы правопорядка.

          Однако если СОЧ было совершено повторно или военнослужащий не имеет намерения возвращаться на службу, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

          - сказали в Минюсте.

          Военные в СЗЧ могут самостоятельно выбрать новую часть для возвращения через "Армия+"13.06.2026, 15:15 • 7005 просмотров

          Евгений Устименко

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