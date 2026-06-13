Военные в СЗЧ могут самостоятельно выбрать новую часть для возвращения через "Армия+"

Военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть до 12 июня 2026 года, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре и самостоятельно выбрать новое подразделение. Программа будет действовать до 20 сентября 2026 года. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что новый механизм не предусматривает направление через батальоны резерва. Подать рапорт можно через приложение "Армия+".

В приложении военнослужащие могут выбрать новое подразделение из перечня более 50 доступных частей, указать желаемое направление службы и собственный опыт, а также получить сопровождение до момента зачисления.

После согласования рапорта в системе появляется статус "В пути", который подтверждает добровольное возвращение на службу и предоставляет пять дней для прибытия в новую воинскую часть.

Кроме "Армия+", подать заявку можно непосредственно в выбранное подразделение или через 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ либо 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск.

На данный момент программа доступна для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Для бойцов Национальной гвардии возможность подачи рапорта через "Армия+" планируют запустить в ближайшее время.

В Минобороны подчеркнули, что программа будет действовать в течение 100 дней – до 20 сентября 2026 года включительно.

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