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Тысячи антидроновых ракет Martlet уже направляются в Украину - Британия подтвердила передачу оружия

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Британия передает Украине 6 тысяч ракет Martlet для уничтожения дронов. Оружие с лазерным наведением защитит энергетику и важные логистические центры.

Тысячи антидроновых ракет Martlet уже направляются в Украину - Британия подтвердила передачу оружия

Великобритания продолжает усиливать украинскую противовоздушную оборону и уже передает Украине тысячи ракет Martlet, которые доказали свою эффективность в ходе реальных боевых операций против иранских беспилотников. Об этом сообщает военный обозреватель Уэс О’Доннелл, передает УНН.

Детали

По его данным, британские военные использовали ракеты Martlet для уничтожения более 100 вражеских дронов во время операций на Ближнем Востоке. После этого Министерство обороны Великобритании заключило новые контракты на производство дополнительных партий этих ракет.

Речь идет о Lightweight Multirole Missile (LMM), более известной как Martlet. По информации автора, Украина должна получить в общей сложности 6 тысяч таких ракет. В марте 2025 года Лондон объявил о закупке 5 тысяч Martlet для Украины, а в феврале 2026 года дополнительно выделил еще тысячу.

Martlet весит около 13 килограммов, имеет дальность более 6 километров и может запускаться с наземных, морских и воздушных платформ. Одной из главных особенностей ракеты является система наведения по лазерному лучу, что делает ее особенно эффективной против дронов с малым тепловым следом, в частности ударных беспилотников.

В материале отмечается, что ракеты уже интегрированы в системы RapidRanger, которые ранее были переданы Украине при поддержке Великобритании.

Эксперты подчеркивают, что Martlet не заменит системы Patriot, IRIS-T или NASAMS, однако станет важным элементом многоуровневой системы ПВО. Такие ракеты могут использоваться для защиты энергетической инфраструктуры, аэродромов, мостов, логистических центров и других важных объектов от атак дронов.

По данным автора, компания Thales, производящая Martlet в Белфасте, с 2022 года увеличила производство этих ракет в четыре раза из-за роста спроса.

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Андрей Тимощенков

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