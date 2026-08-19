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На поражённом «Фламинго» заводе «Прогресс» зафиксирован пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров

Киев • УНН

 • 22505 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение производственного цеха сборки двигателей для ракетоносителей типа "Союз" и цеха обслуживания авиационной техники АО "Авиакор – авиационный завод"

На поражённом «Фламинго» заводе «Прогресс» зафиксирован пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров

Ракетно-космический комплекс "Прогресс" 15 августа был поражён крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго".  В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в результате поражения на заводе вспыхнул пожар, который охватил около 5 тысяч м², пишет УНН

"В ходе анализа дополнительных данных подтверждено поражение 15 августа 2026 года производственного цеха сборки двигателей для ракетоносителей типа "Союз" и цеха обслуживания авиационной техники АО "Авиакор — авиационный завод". Кроме того, в результате удара по Ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре Самарской области рф зафиксирован пожар площадью около 5 тысяч м²", — говорится в сообщении Генштаба. 

РКЦ "Прогресс" — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли, которое участвует в производстве ракетоносителей семейства "Союз". Продукция предприятия используется, в частности, для вывода на орбиту космических аппаратов и развёртывания российских спутниковых группировок связи в интересах армии рф. Речь идёт и о спутниках проекта "Рассвет". 

"Поражение объектов такого уровня существенно снижает военно-технологические возможности российского агрессора", — подчеркнули в Генштабе. 

Напомним, OSINT-аналитики сообщали, что в результате удара ракетами "Фламинго" образовалась воронка длиной 85 и шириной 35 метров. 

Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт18.08.26, 12:59 • 42096 просмотров

Попадание пришлось по корпусу 106А. Он входит в производственный комплекс ракетоносителей "Союз". Корпус 106А работает в высоком классе чистоты: здесь монтируют бортовую электротехнику, приборы и печатные платы — фактически "нервную систему" носителя: систему управления, кабельную сеть, приборный отсек.  Рядом с ним расположен корпус 106Б, являющийся корпусом окончательной сборки. Аналитики подчёркивают, что это помещение высокого класса чистоты, а загрязнение продуктами горения означает реквалификацию чистых зон, ресертификацию техпроцесса и повторный контроль запылённости — месяцы, а не недели. 

На фоне наличия фактов поражения российских производственных мощностей ракетами  "Фламинго" россияне уже сравнивают её с ракетой Tomahawk. По дальности полёта и массе боевой части украинская ракета производства Fire Point даже превосходит американскую — это создаёт немалые проблемы для российского тыла, вынуждая врага прибегать к информационному противодействию и активно использовать тезис о невысокой эффективности FP-5 при преодолении системы ПВО. При этом только в случае с "Прогрессом" ракетам пришлось преодолеть до цели не менее 900 км — то есть пройти через систему противовоздушной обороны на всём этом пути.  

Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф 15.08.26, 17:03 • 122780 просмотров

Евгений Царенко

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