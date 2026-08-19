На ураженому “Фламінго” заводі “Прогрес” зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор – авиационный завод"
Ракетно-космічний комплекс "Прогрес" 15 серпня був уражений крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в результаті ураження на заводі спалахнула пожежа, яка охопила близько 5 тисяч м², пише УНН.
"Під час аналізу додаткових даних підтверджено ураження 15 серпня 2026 року виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор – авиационный завод". Окрім того, в результаті удару по Ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарі Самарської області рф зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч м²", - йдеться у повідомленні Генштабу.
РКЦ "Прогрес" – одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, яке бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства "Союз". Продукція підприємства використовується, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань зв’язку в інтересах армії рф. Мова йде і про супутники проєкту "Рассвет".
"Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора", - наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, OSINT-аналітики повідомляли, в результаті удару ракетами "Фламінго" утворилася воронка довжиною 85 та шириною 35 метрів.
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Влучання прийшлося по корпусу 106А. Він входить до виробничого масиву ракет-носіїв "Союз". Корпус 106А працює у високому класі чистоти: тут монтують бортову електротехніку, прилади та друковані плати – фактично "нервову систему" носія: систему управління, кабельну мережу, приладовий відсік. Поряд з ним розташований корпус 106Б, що є корпусом кінцевого складання. Аналітики наголошують, що це приміщення високого класу чистоти, а забруднення продуктами горіння означає рекваліфікацію чистих зон, ресертифікацію техпроцесу та повторний контроль запиленості – місяці, а не тижні.
На тлі наявності фактів ураження російських виробничих потужностей ракетами "Фламінго" росіяни вже порівнюють її з ракетою Tomahawk. За дальністю польоту та масою бойової частини українська ракета, виробництва Fire Point, навіть переважає американську – це створює неабиякі проблеми для російського тилу, змушуючи ворога вдаватися до інформаційної протидії та активного використання тези про невисоку ефективність FP-5 у подоланні системи ППО. При цьому лише у випадку з "Прогресом" ракетам довелося здолати до цілі не менше 900 км – тобто пройти через систему протиповітряної на всьому цьому шляху.
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