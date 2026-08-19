ДТП на остановке в Киеве: двое погибших, 4 раненых, водитель задержан

В ДТП, где водитель на автомобиле врезался в маршрутку и остановку, в Соломенском районе Киева два человека погибли, четверо пострадали, открыто уголовное производство, водитель задержан, сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.

Установлено, что около 9 часов утра 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со стороны ул. Ереванской в направлении ул. Уманской, пытался перестроиться во вторую полосу. При этом он допустил боковое столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который ехал впереди. После этого автомобиль в неуправляемом состоянии вылетел на остановку общественного транспорта, где находились люди. В настоящее время известно о двух погибших женщинах и четырех пострадавших - сообщили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей.

Водитель автомобиля Volkswagen Golf задержан в порядке ст. 208 УПК Украины - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве.

В Киеве Volkswagen врезался в остановку, есть погибшие - полиция