ДТП на зупинці у Києві: двоє загиблих, 4 поранених, водія затримали

У ДТП, де водій на авто влетів у маршрутку та зупинку, у Солом'янському районі Києва, двоє загиблих, четверо постраждалих, відкрито кримінальне провадження, водія затримано, повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, пише УНН.

Встановлено, що близько 9 години ранку 23-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись у смузі, що призначено для громадського транспорту зі сторони вул. Єреванська у напрямку вул. Уманська, намагався перелаштуватися у другу смугу. При цьому він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", який їхав попереду. Після цього автомобіль в некерованому стані вилетів на зупинку громадського транспорту, де були люди. Наразі відомо про двох загиблих жінок, та чотирьох постраждалих - повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

Водія автомобіля Volkswagen Golf затримали в порядку ст. 208 КПК України - зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві.

У Києві Volkswagen влетів у зупинку, є загиблі - поліція