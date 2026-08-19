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У Києві Volkswagen влетів у зупинку, є загиблі - поліція

Київ • УНН

 • 16913 перегляди

У Солом’янському районі Volkswagen зіткнувся з маршруткою та в’їхав у зупинку. Є загиблі й травмовані, обставини ДТП встановлюють.

У Києві Volkswagen влетів у зупинку, є загиблі - поліція

У Києві автомобіль на швидкості зіткнувся з маршруткою і в’їхав у зупинку, є загиблі і постраждалі, повідомили у ГУНП в столиці, пише УНН.

Поліція працює на місці смертельної ДТП у Солом’янському районі столиці. За попередньою інформацією, близько 8:50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми. Є загиблі та травмовані

- повідомили у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.

У Рівному сталась ДТП за участю швидкої, постраждали троє медиків13.08.26, 20:10 • 4900 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Volkswagen
Солом'янський район