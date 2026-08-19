У Києві Volkswagen влетів у зупинку, є загиблі - поліція
Київ • УНН
У Солом’янському районі Volkswagen зіткнувся з маршруткою та в’їхав у зупинку. Є загиблі й травмовані, обставини ДТП встановлюють.
У Києві автомобіль на швидкості зіткнувся з маршруткою і в’їхав у зупинку, є загиблі і постраждалі, повідомили у ГУНП в столиці, пише УНН.
Поліція працює на місці смертельної ДТП у Солом’янському районі столиці. За попередньою інформацією, близько 8:50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми. Є загиблі та травмовані
На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.
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