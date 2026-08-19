В Киеве Volkswagen врезался в остановку, есть погибшие - полиция
Киев • УНН
В Соломенском районе Volkswagen столкнулся с маршруткой и въехал в остановку. Есть погибшие и пострадавшие, обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Киеве автомобиль на скорости столкнулся с маршруткой и въехал в остановку, есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.
Полиция работает на месте смертельного ДТП в Соломенском районе столицы. По предварительной информации, около 8:50 водитель Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми. Есть погибшие и травмированные
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Количество пострадавших, обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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