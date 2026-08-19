Андрей Сыбига в третий раз возглавил Министерство иностранных дел Украины
Киев • УНН
Верховная рада в третий раз назначила Андрея Сыбигу министром иностранных дел Украины. Ранее он временно исполнял обязанности главы МИД.
Верховная Рада в третий раз переназначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел, передает УНН со ссылкой на заседание парламента.
Детали
Проект постановления №15524 "О назначении Сибиги А.И. на должность Министра иностранных дел Украины" поддержали 266 народных депутатов.
Дополнение
Как отметили в МИД Украины, Андрей Сибига назвал три ключевых приоритета работы внешнеполитического ведомства, среди них:
- Справедливый мир;
- Вступление в ЕС и НАТО;
- Мировое украинство.
Контекст
14 июля Верховная Рада освободила главу правительства Юлию Свириденко, что автоматически повлекло за собой отставку всего правительства.
В соответствии со статьей 114 Конституции Украины, министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению Президента Украины.
16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была освобождена от этой должности.
В тот же день Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.
17 июля правительство назначило Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.
20 июля Сибига приступил к исполнению обязанностей.
Напомним
4 сентября 2024 года Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность главы министерства иностранных дел.
17 июля 2025 года Верховная Рада переназначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины.