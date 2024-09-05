Очільником МЗС України призначили Андрія Сибігу
Київ • УНН
Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України. За його кандидатуру проголосували 258 народних депутатів.
Верховна Рада призначила на посаду Глави міністерства закордонних справ Андрія Сибігу, передає кореспондент УНН.
"За" призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ проголосувало 258 нардепів.
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Сибіга три роки обіймав посаду заступника керівника Офісу президента, де займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства і лише у квітні 2024 року перейшов до МЗС.
До роботи в Офісі президента Сибіга був послом України в Туреччині, працював також у консульській службі, був заступником директора Договірно-правового департаменту M3C та радником-посланником посольства України в Польщі.
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