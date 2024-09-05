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Очільником МЗС України призначили Андрія Сибігу 

Очільником МЗС України призначили Андрія Сибігу 

Київ • УНН

 • 16754 перегляди

Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України. За його кандидатуру проголосували 258 народних депутатів.

Верховна Рада призначила на посаду Глави міністерства закордонних справ Андрія Сибігу, передає кореспондент УНН.

"За" призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ проголосувало  258 нардепів. 

Нагадаємо 

Сибіга три роки обіймав посаду заступника керівника Офісу президента, де займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства і лише у квітні 2024 року перейшов до МЗС. 

До роботи в Офісі президента Сибіга був послом України в Туреччині, працював також у консульській службі, був заступником директора Договірно-правового департаменту M3C та радником-посланником посольства України в Польщі.

Кабінет міністрів без міністрів чи перезавантаження? Кого планують призначити замість звільнених урядовців 04.09.24, 18:41 • 121023 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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