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Андрій Сибіга втретє очолив Міністерство закордонних справ України

Київ • УНН

 • 10098 перегляди

Верховна Рада втретє призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Раніше він тимчасово виконував обов’язки глави МЗС.

Андрій Сибіга втретє очолив Міністерство закордонних справ України

Верховна Рада втретє перепризначила Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ, передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

Деталі

Проєкт постанови №15524 "Про призначення Сибіги А.І. на посаду Міністра закордонних справ України" підтримали 266 народних депутатів.

Доповнення

Як зазначили в МЗС України, Андрій Сибіга назвав три ключові пріоритети роботи зовнішньополітичного відомства, серед них:

  • Справедливий мир;
    • Вступ до ЄС і НАТО;
      • Світове українство.

        Контекст

        14 липня Верховна Рада звільнила голову уряду Юлію Свириденко, що автоматично потягло за собою відставку всього уряду.

        Відповідно до статті 114 Конституції України, міністр оборони, міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням Президента України.

        16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України замість Юлії Свириденко, яка була звільнена з цієї посади.

        Того ж дня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

        17 липня уряд призначив Андрія Сибігу тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

        20 липня Сибіга приступив до виконання обов’язків.

        Нагадаємо

        4 вересня 2024 Верховна Рада призначила на посаду глави міністерства закордонних справ Андрія Сибігу.

        17 липня 2025 року Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України.

        Павло Башинський

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