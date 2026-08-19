Водителю Volkswagen сообщили о подозрении по делу о ДТП на остановке в Киеве
Киев • УНН
Volkswagen столкнулся с маршруткой и въехал в остановку на Чоколовском бульваре. Погибли две женщины, четыре человека пострадали.
23-летнему водителю Volkswagen сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве, где автомобиль врезался в маршрутку и остановку, унеся жизни двух человек, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.
23-летнему водителю Volkswagen, который совершил смертельное ДТП на Чоколовском бульваре, сообщили о подозрении
Действия нарушителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.
Контекст
Сегодня около 9 утра, по данным полиции, подозреваемый ехал по полосе общественного транспорта и во время перестроения столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми.
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"В результате ДТП погибли две женщины 35 и 52 лет, еще четыре человека пострадали. За жизнь 24-летнего мужчины, получившего тяжелые травмы, в настоящее время борются врачи", - указано в сообщении.
Следователи также обратились в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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