Водителю Volkswagen сообщили о подозрении по делу о ДТП на остановке в Киеве

23-летнему водителю Volkswagen сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве, где автомобиль врезался в маршрутку и остановку, унеся жизни двух человек, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.

23-летнему водителю Volkswagen, который совершил смертельное ДТП на Чоколовском бульваре, сообщили о подозрении - сообщила полиция Киева

Действия нарушителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.

Контекст

Сегодня около 9 утра, по данным полиции, подозреваемый ехал по полосе общественного транспорта и во время перестроения столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми.

ДТП на остановке в Киеве: двое погибших, 4 раненых, водитель задержан

"В результате ДТП погибли две женщины 35 и 52 лет, еще четыре человека пострадали. За жизнь 24-летнего мужчины, получившего тяжелые травмы, в настоящее время борются врачи", - указано в сообщении.

Следователи также обратились в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей - указали в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ДТП на остановке в Киеве: глава МВД показал кадры момента столкновения