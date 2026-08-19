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ДТП на остановке в Киеве: глава МВД показал кадры момента столкновения

Киев • УНН

 • 14864 просмотра

В Соломенском районе Киева ДТП унесло жизни двух человек, еще четверо пострадали. 23-летнего водителя задержали.

ДТП на остановке в Киеве: глава МВД показал кадры момента столкновения

Министр внутренних дел Иван Выговский отреагировал на ужасное ДТП с погибшими и пострадавшими в Соломенском районе Киева, где водитель на автомобиле врезался в маршрутку и остановку, и показал видео момента ДТП, отметив, что надеется на принятие парламентом усиления ответственности за систематическое превышение скорости водителями, пишет УНН.

Ужасное ДТП в столице, есть погибшие и раненые. Около часа назад в Соломенском районе Киева автомобиль врезался в остановку, где в тот момент находились люди. По предварительным данным, перед этим водитель на большой скорости ехал по полосе для движения общественного транспорта и во время резкого перестроения врезался в маршрутный автобус. К сожалению, уже известно о двух погибших гражданах, есть четверо пострадавших. Один мужчина находится в тяжелом состоянии

- написал Выговский в социальных сетях.

В Киеве Volkswagen врезался в остановку, есть погибшие - полиция19.08.26, 09:24 • 16909 просмотров

По словам министра, к расследованию привлечены все необходимые подразделения полиции Киева.

23-летний водитель уже задержан

— отметил глава МВД, показав видео момента ДТП.

Как отметил Выговский, "в ближайшее время парламент должен рассмотреть законопроект об усилении ответственности за систематическое превышение скоростного режима". "Надеемся на поддержку народными депутатами Украины этого проекта, а также других инициатив для комплексного усиления безопасности на дорогах. Легкомыслие и систематическое пренебрежение правилами дорожного движения должны предусматривать более строгую ответственность", — подчеркнул министр.

ДТП на остановке в Киеве: двое погибших, 4 раненых, водитель задержан19.08.26, 10:28 • 18434 просмотра

Юлия Шрамко

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