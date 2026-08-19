ДТП на остановке в Киеве: глава МВД показал кадры момента столкновения
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева ДТП унесло жизни двух человек, еще четверо пострадали. 23-летнего водителя задержали.
Министр внутренних дел Иван Выговский отреагировал на ужасное ДТП с погибшими и пострадавшими в Соломенском районе Киева, где водитель на автомобиле врезался в маршрутку и остановку, и показал видео момента ДТП, отметив, что надеется на принятие парламентом усиления ответственности за систематическое превышение скорости водителями, пишет УНН.
Ужасное ДТП в столице, есть погибшие и раненые. Около часа назад в Соломенском районе Киева автомобиль врезался в остановку, где в тот момент находились люди. По предварительным данным, перед этим водитель на большой скорости ехал по полосе для движения общественного транспорта и во время резкого перестроения врезался в маршрутный автобус. К сожалению, уже известно о двух погибших гражданах, есть четверо пострадавших. Один мужчина находится в тяжелом состоянии
В Киеве Volkswagen врезался в остановку, есть погибшие - полиция19.08.26, 09:24 • 16909 просмотров
По словам министра, к расследованию привлечены все необходимые подразделения полиции Киева.
23-летний водитель уже задержан
Как отметил Выговский, "в ближайшее время парламент должен рассмотреть законопроект об усилении ответственности за систематическое превышение скоростного режима". "Надеемся на поддержку народными депутатами Украины этого проекта, а также других инициатив для комплексного усиления безопасности на дорогах. Легкомыслие и систематическое пренебрежение правилами дорожного движения должны предусматривать более строгую ответственность", — подчеркнул министр.
ДТП на остановке в Киеве: двое погибших, 4 раненых, водитель задержан19.08.26, 10:28 • 18434 просмотра