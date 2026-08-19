ДТП на зупинці у Києві: голова МВС показав кадри моменту зіткнення

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський відреагував на жахливу ДТП з загиблими і постраждалими у Солом'янському районі в Києві, де водій на авто влетів у маршрутку та зупинку, і показав відео з моментом ДТП, зазначивши, що сподівається на ухвалення парламентом посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості водіями, пише УНН.

Жахлива ДТП у столиці, є загиблі та поранені люди. Близько години тому у Солом’янському районі Києва автомобіль влетів у зупинку, де в той час були люди. За попередніми даними, перед цим водій на швидкості їхав в смузі для руху громадського транспорту та під час різкого перелаштування врізався у маршрутний автобус. На жаль, вже відомо про двох загиблих громадян, є четверо постраждалих. Один чоловік у важкому стані - написав Вигівський у соцмережах.

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Зі слів міністра, до розслідування залучені всі необхідні підрозділи поліції Києва.

23-річного водія вже затримано - зазначив голова МВС, показавши відео моменту ДТП.

Як зауважив Вигівський, "найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму". "Сподіваємось на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах. Легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність", - наголосив міністр.

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