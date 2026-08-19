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ДТП на зупинці у Києві: голова МВС показав кадри моменту зіткнення

Київ • УНН

 • 14897 перегляди

У Солом’янському районі Києва ДТП забрала життя двох людей, ще четверо постраждали. 23-річного водія затримали.

ДТП на зупинці у Києві: голова МВС показав кадри моменту зіткнення

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський відреагував на жахливу ДТП з загиблими і постраждалими у Солом'янському районі в Києві, де водій на авто влетів у маршрутку та зупинку, і показав відео з моментом ДТП, зазначивши, що сподівається на ухвалення парламентом посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості водіями, пише УНН.

Жахлива ДТП у столиці, є загиблі та поранені люди. Близько години тому у Солом’янському районі Києва автомобіль влетів у зупинку, де в той час були люди. За попередніми даними, перед цим водій на швидкості їхав в смузі для руху громадського транспорту та під час різкого перелаштування врізався у маршрутний автобус. На жаль, вже відомо про двох загиблих громадян, є четверо постраждалих. Один чоловік у важкому стані

- написав Вигівський у соцмережах.

У Києві Volkswagen влетів у зупинку, є загиблі - поліція19.08.26, 09:24 • 16911 переглядiв

Зі слів міністра, до розслідування залучені всі необхідні підрозділи поліції Києва.

23-річного водія вже затримано

- зазначив голова МВС, показавши відео моменту ДТП.

Як зауважив Вигівський, "найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму". "Сподіваємось на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах. Легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність", - наголосив міністр.

ДТП на зупинці у Києві: двоє загиблих, 4 поранених, водія затримали19.08.26, 10:28 • 18466 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал
Закони
Вигівський Іван Михайлович
Дорожньо-транспортна пригода
Міністерство внутрішніх справ України
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Київ