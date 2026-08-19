ДТП на зупинці у Києві: голова МВС показав кадри моменту зіткнення
Київ • УНН
У Солом’янському районі Києва ДТП забрала життя двох людей, ще четверо постраждали. 23-річного водія затримали.
Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський відреагував на жахливу ДТП з загиблими і постраждалими у Солом'янському районі в Києві, де водій на авто влетів у маршрутку та зупинку, і показав відео з моментом ДТП, зазначивши, що сподівається на ухвалення парламентом посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості водіями, пише УНН.
Жахлива ДТП у столиці, є загиблі та поранені люди. Близько години тому у Солом’янському районі Києва автомобіль влетів у зупинку, де в той час були люди. За попередніми даними, перед цим водій на швидкості їхав в смузі для руху громадського транспорту та під час різкого перелаштування врізався у маршрутний автобус. На жаль, вже відомо про двох загиблих громадян, є четверо постраждалих. Один чоловік у важкому стані
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Зі слів міністра, до розслідування залучені всі необхідні підрозділи поліції Києва.
23-річного водія вже затримано
Як зауважив Вигівський, "найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму". "Сподіваємось на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах. Легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність", - наголосив міністр.
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