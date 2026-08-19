Водію Volkswagen повідомили про підозру за ДТП на зупинці в Києві
Київ • УНН
Volkswagen зіткнувся з маршруткою та в’їхав у зупинку на Чоколівському бульварі. Загинули дві жінки, четверо людей постраждали.
23-річному водію Volkswagen повідомили про підозру за смертельну ДТП на Чоколівському бульварі у Києві, де авто влетіло у маршрутку і зупинку, забравши життя двох людей, повідомили у ГУНП у столиці у середу, пише УНН.
23-річному водію Volkswagen, який вчинив смертельне ДТП на Чоколівському бульварі, повідомлено про підозру
Дії порушника кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.
Контекст
Сьогодні близько 9 ранку, за даними поліції, підозрюваний їхав смугою громадського транспорту та під час перелаштування зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав у зупинку з людьми.
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"Унаслідок ДТП загинуло дві жінки 35 та 52 років, ще четверо людей постраждало. За життя 24-річного чоловіка, який зазнав тяжких травм, наразі борються лікарі", - вказано у повідомленні.
Слідчі також звернулися до суду із клопотанням про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
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