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В Раде не набралось голосов для лишения мандатов двух нардепов

Киев • УНН

 • 3332 просмотра

За прекращение полномочий Жупанина проголосовал 211 депутат, Шипайло — 218. Для принятия решения необходимо не менее 226 голосов.

В Раде не набралось голосов для лишения мандатов двух нардепов


Верховная Рада не набрала необходимого количества голосов для досрочного прекращения полномочий народных депутатов Андрея Жупанина и Остапа Шипайло. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

За досрочное прекращение полномочий Андрея Жупанина проголосовал 211 народный депутат. За сложение мандата Остапом Шипайло — 218 парламентариев.

"Рада не отпустила Андрея Жупанина (211) и Остапа Шипайло (218) сложить мандаты народных депутатов Украины", — заявил нардеп.

Для досрочного прекращения полномочий народного депутата Верховная Рада должна отдать как минимум 226 голосов.

Напомним

18 августа два нар депутата от "Слуги народа" Андрей Жупанин и Остап Шипайло написали заявления о сложении мандатов. Шипайло ранее голосовал за законопроекты, которые вызвали критику.

Алла Киосак

Политика
Слуга народа
Верховная Рада
Ярослав Железняк