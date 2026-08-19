В Раде не набралось голосов для лишения мандатов двух нардепов





Верховная Рада не набрала необходимого количества голосов для досрочного прекращения полномочий народных депутатов Андрея Жупанина и Остапа Шипайло. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

За досрочное прекращение полномочий Андрея Жупанина проголосовал 211 народный депутат. За сложение мандата Остапом Шипайло — 218 парламентариев.

"Рада не отпустила Андрея Жупанина (211) и Остапа Шипайло (218) сложить мандаты народных депутатов Украины", — заявил нардеп.

Для досрочного прекращения полномочий народного депутата Верховная Рада должна отдать как минимум 226 голосов.

Напомним

18 августа два нар депутата от "Слуги народа" Андрей Жупанин и Остап Шипайло написали заявления о сложении мандатов. Шипайло ранее голосовал за законопроекты, которые вызвали критику.